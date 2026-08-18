Ante las demandas, OpenAI lanza ‘ChatGPT para adolescentes’

La nueva versión incluye filtros y control parental.

California, Estados Unidos.- La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI anunció este martes el lanzamiento global de ‘ChatGPT for Teens’ (ChatGPT para adolescentes), una nueva modalidad en la que el chatbot limita automáticamente ciertas conversaciones para proteger mejor a los usuarios jóvenes y ofrece controles parentales.

Según la compañía, este nuevo chatbot tiene las mismas capacidades que el tradicional, aunque limitará las conversaciones de alto riesgo relacionadas con autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y contenido sexual explícito o gráfico.

En algunos casos, ChatGPT enviará alertas a los adultos que hayan optado por activar los controles parentales y las notificaciones.

No obstante, los controles parentales no permiten que el padre o el tutor lea o supervise las conversaciones del adolescente.

“Si OpenAI envía una notificación de seguridad, solo comparte la información necesaria para proteger el bienestar del joven”, precisa el comunicado.

También ofrece “recordatorios de tareas” que pueden sugerir el uso del modo de estudio y ayudar a completar las asignaciones paso a paso, en lugar de proporcionar la respuesta en la primera consulta.

Para activar esta nueva función, la empresa rastrea más de 2 mil señales, como los horarios habituales de inicio de sesión, para detectar si un usuario es menor de 18 años, en cuyo caso el chatbot activará automáticamente este modo adolescente.

Este lanzamiento con enfoque educativo y de seguridad llega en un momento en el que OpenAI se enfrenta a una presión cada vez mayor sobre la salud mental y el desarrollo de sus usuarios más jóvenes.

Hasta agosto de 2026 las empresas de IA han acumulado una oleada de demandas:

Character.AI + Google. – Lleva al menos 4 demandas por suicidio/autolesión: El caso más conocido es el de Megan Garcia en Florida, madre de Sewell Setzer III, de 14 años, que se suicidó en febrero de 2024. La demanda alega que el chatbot lo indujo a conversaciones sexualizadas y no actuó ante señales de suicidio. Además de ese, se presentaron otras demandas similares en Colorado, Nueva York y Texas con las mismas acusaciones. Todas esas fueron resueltas con un acuerdo extrajudicial anunciado a finales de 2025 y principios de 2026. OpenAI / ChatGPT. – Lleva al menos 8 demandas:

Raine v. OpenAI, presentada en agosto de 2025 en California por los padres de Adam Raine, de 16 años, que murió por suicidio en abril de 2025. Acusan a ChatGPT de haber contribuido a su muerte. Fue la primera demanda por muerte culposa contra OpenAI.

En noviembre de 2025, el Tech Justice Law Project junto con SMVLC presentaron 7 demandas más contra OpenAI y Sam Altman por el mismo tipo de daño.

A eso se suman demandas más recientes que acusan a ChatGPT de haber asistido a tiradores escolares y de no haber alertado a autoridades.

En total solo entre Character.AI y OpenAI ya van más de 12 demandas públicas por daño a adolescentes.

xAI / Grok: En 2026, tres adolescentes presentaron una demanda colectiva contra xAI de Elon Musk acusando a Grok de generar imágenes pornográficas hiperrealistas de ellas a partir de fotos reales. (El Heraldo de Saltillo)

https://help.openai.com/en/articles/20001421-chatgpt-for-teens