Cursa en la UA de C el Bachillerato en Línea en su campus virtual

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, ofrece el Bachillerato en Línea, por lo que convoca a las personas interesadas a realizar su registro en la página www.registrocged.uadec.mx durante el mes de agosto, las clases inician el 14 de septiembre de 2026.

Este programa tiene el objetivo de proporcionar Educación Media Superior de calidad mediante el desarrollo estratégico de un proceso de enseñanza-aprendizaje propedéutico basado en competencias, aprovechando el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para ofrecer el Bachillerato en la Modalidad Virtual.

El Bachillerato en Línea consta de 22 materias y tres optativas, las cuales se cursan a través del Campus Virtual http://campusvirtual.uadec.mx/, para egresar es necesario aprobar la totalidad de las materias que son 25, así como tener liberado el proceso de Servicio Social.

La documentación que se requiere en original es acta de nacimiento, CURP y certificado de secundaria, deberá entregarse del 1 al 11 de septiembre de 2026 de 8:00 a 14:00 horas en la Coordinación General de Educación a Distancia que se ubica en el edificio “D” segundo piso en Unidad Camporredondo.

Para más información llamar al teléfono (844) 410 9954 y vía WhatsApp al (844) 869 88 44, visitar los sitios http://www.uadec.mx/cged/ y http://www.cged.uadec.mx/ y en la página de Facebook “UAdeC Virtual”. (El Heraldo de Saltillo)