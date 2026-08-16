Municipio de Torreón destina acciones a la atención de servicios prioritarios

Más de 6 mil 200 metros cuadrados han sido intervenidos en obras de drenaje sanitario

Torreón. – La rehabilitación de redes de drenaje sanitario avanza en distintos sectores de Torreón. La Administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís mantiene acciones orientadas a mejorar los servicios básicos de los torreonenses y atender problemas que durante años afectaron a diversas zonas de la ciudad.

Al mes de julio del presente año se han concluido obras de drenaje sanitario en 11 colonias para dar atención a una necesidad prioritaria como son los servicios básicos.

El drenaje, el agua y el pavimento son temas de la agenda municipal en los que se concentra una parte importante del esfuerzo e inversión de la administración, debido a que, aunque son obras que muchas veces no se ven, son las que evitan problemas y mejoran las condiciones de vida de las familias.

Las obras de drenaje sanitario terminadas se realizaron en las colonias Lucio Blanco, El Tajito, Carolinas, Zaragoza Sur, Monterreal, Rincón de la Merced, Villas La Merced, Santiago Ramírez, Carmen Romano, Fuentes del Sur y Villas del Valle. Estos trabajos representan la intervención de más de 6 mil 200 metros cuadrados mediante la rehabilitación de infraestructura sanitaria y acciones complementarias para mejorar el funcionamiento de las redes de drenaje.

También continúan labores por parte del personal de Obras Públicas en colonias como Lázaro Cárdenas, Villas del Valle, División del Norte, Zaragoza Sur, Luis Echeverría, Elsa Hernández y Tierra y Libertad, donde las obras se encuentran en su etapa final y próximamente se sumarán a las ya concluidas durante este año.

Asimismo, se trabaja en la rehabilitación integral del drenaje sanitario sobre la avenida Fundadores entre avenida Universidad y Diagonal de las Fuentes, la cual registra un avance del 75 por ciento, y se consolida como una de las obras más importantes que actualmente se ejecutan en este rubro.

En Torreón, continuarán las intervenciones en infraestructura básica y la atención a los puntos donde existen problemas de drenaje, agua y pavimento, con trabajos coordinados con las dependencias municipales y con el Gobierno del Estado. (El Heraldo de Saltillo)