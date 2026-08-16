Trailero muere tras presunto infarto y salir de la carretera Zacatecas

Un operador de tráiler, originario del estado de Colima, perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de presuntamente sufrir un infarto mientras conducía sobre la carretera Zacatecas.

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 294, a la altura del entronque hacia el ejido Salitre, cuando el trailero circulaba en dirección de norte a sur a bordo de su unidad de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría comenzado a presentar complicaciones de salud mientras se encontraba al volante, situación que aparentemente provocó que perdiera el control del tractocamión y abandonara la carpeta asfáltica.

La pesada unidad avanzó varios metros por la terracería hasta impactarse contra una cerca perimetral y posteriormente derribar una palmera, donde finalmente quedó detenida.

Tras recibir el reporte de emergencia, paramédicos de Bomberos, se movilizaron hasta el lugar para brindarle atención prehospitalaria al conductor. Sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del percance y mantener el abanderamiento de la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar las causas exactas de su fallecimiento y confirmar si el deceso estuvo relacionado con un padecimiento cardíaco. (El Heraldo de Saltillo)