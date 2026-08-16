EU busca narcopolíticos de Morena; 4T se niega a colaborar: Gabriel Elizondo

“Como senador por Coahuila, considero que es urgente hablar con total claridad sobre esta situación que está afectando gravemente a nuestro país”, señaló

En las últimas semanas, la relación entre Estados Unidos y México ha alcanzado uno de sus puntos de mayor tensión. En ese contexto, el senador de la República por Coahuila, Gabriel Elizondo, cuestionó la actuación de las autoridades federales ante las investigaciones y señalamientos que, aseguró, involucran a personajes vinculados con Morena.

El legislador sostuvo que Washington ha intensificado sus exigencias de cooperación, al tiempo que se ha conocido la cancelación de visas a personajes vinculados con las altas esferas de la 4T. Entre las figuras que mencionó se encuentran Rocha Moya y “Andy” López Beltrán.

“Estados Unidos ha solicitado formalmente la entrega y colaboración en la investigación de narcopolíticos y huachicoleros vinculados al partido Morena. El gobierno de la 4T se niega rotundamente a colaborar”, puntualizó Elizondo.

Para el senador, esta posición, lejos de representar una defensa de la soberanía nacional, se traduce en la protección de intereses partidistas. Cuestionó que, mientras millones de mexicanos enfrentan diariamente las consecuencias de la inseguridad, se utilice el discurso soberanista para justificar la postura frente a los señalamientos contra integrantes de la 4T.

“No se trata de soberanía: se trata de impunidad. Utilizan ese término para justificar que le quitaron las visas a sus protegidos, mientras tanto, la delincuencia organizada avanza sin control”, afirmó.

Elizondo también vinculó esta situación con las tensiones económicas y comerciales entre ambos países. Señaló que el conflicto y los aranceles del 25% no pueden analizarse de manera aislada y sostuvo que las decisiones de la federación están generando consecuencias para empresas, trabajadores y familias mexicanas.

“Esa protección nos está costando crecimiento, empleo y, obviamente, seguridad. El costo de encubrir a unos cuantos lo pagan millones de mexicanos con menos inversión, menos empleo y la cifra histórica de muertes en el país”, subrayó.

El senador cuestionó, además, la carta de “Andy” López Beltrán, al considerar que su contenido agrava el panorama y complica una relación estratégica para México.

“En lugar de cooperar y defender el interés de México, proyectan rencores y complejos personales”, señaló.

Finalmente, Elizondo sostuvo que la prioridad debe ser defender los intereses nacionales por encima de cualquier consideración partidista y remarcó que la relación con el mayor socio comercial de México debe conducirse pensando en la seguridad, la economía y la calidad de vida de los mexicanos. (El Heraldo de Saltillo)