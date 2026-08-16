LO DE MENOS ES LA VISA

Más que el retiro de la visa en sí, lo importante debería ser el que los mexicanos supiéramos porque Estados Unidos tomó esa decisión con Andy, el hijo del “mesías de Macuspana”. No fue, por supuesto, porque las autoridades del vecino país están enterados de sus fracasos electorales, incluido el de Coahuila; ni tampoco porque les haya molestado todos los actos de corrupción que el junior y su pandilla han cometido impunemente durante años y a la vista de todo mundo.

El asunto es mucho más grave que eso y una pista al respecto nos la da el reportero José Díaz Briseño, corresponsal del Grupo Reforma en Washington, quien al entrevistar a un vocero del Departamento de Estado que solicitó el anonimato, éste le respondió que lo que se busca es evitar el ingreso de individuos que amenacen los intereses de Estados Unidos. Textualmente le dijo: «Cada decisión de visa es una decisión de seguridad nacional. Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio, el Departamento se asegurará que quienes obtienen el privilegio de ingresar a EU no amenacen, por ejemplo, la seguridad de los estadounidenses ni socaven los intereses nacionales».

¿ES ANDY UNA AMENAZA?

La respuesta es clara y contundente: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN representa una amenaza para la seguridad de los estadounidenses y los intereses de ese país. Tal vez nunca sepamos a ciencia cierta el porqué el gobierno de DONALD TRUMP lo consiedra así, pero lo que sí sabemos es que el trabajo de inteligencia de los Estados Unidos es el más avanzado en el mundo, y que sí decidieron colgarle a Andy esa etiqueta, es porque saben algo que nuestro gobierno quizás no, o que si lo sabe ha decidido callarlo para no incomodar a “ya sabes quién”. ¿Vínculos con la delincuencia? ¿Huachicol? ¿Operaciones políticas para desestabilizar al gobierno de los Estados Unidos? ¿O todas las anteriores?

¿O ES UN HÉROE CAÍDO?

Para Estados Unidos, Andy es una amenaza. Pero para la 4t, es una especie de héroe caído al que hay que defender cómo si, al haberle retirado la visa, se hubiera puesto en riesgo la soberanía del país. ¿Así o más absurdo? La respuesta ante tan ridícula postura vino por parte de RAÚL STEEL RAMÍREZ, uno del los fundadores de MORENA en Coahuila, quien fuera suplente de DIEGO DEL BOSQUE cuando éste, gracias a una tómobola, ocupó si mérito alguno el cargo de diputado federal.

Steel escribió: “No sé debe convocar a la defensa de la soberanía nacional solo porque le quitaron la visa a Andrés Manuel López Beltrán y demás personajes políticos. Es un error que se está cometiendo en el movimiento. Andy no representa al país, ha sido un lastre para el movimiento y si acaso representa sus propios intereses. No hay que olvidar que aquí dejó el proceso a la deriva en Coahuila para irse a buscar una diputación…

SILENCIO TOTAL

En cambio, el que guardó un silencio sepulcral en torno al retiro de la visa de Andy fue el “amarrado” fururo dirigente de MORENA en Coahuila, DOMINGO HERNÁNDEZ, quien prefirió publicar una fotografía posando al lado del senador LUÍS FERNANDO SALAZAR, de quien se dice sería su padrino político y quien lo habría reclutado de las filas del PAN, dónde él mismo fue militante durante muchos años. Por eso, en redes sociales al tal Domingo ya lo apodaron cómo “el títere”, cuyos hilos estarían siendo controlados por el propio Salazar, Diego del Bosque y Antonio Castro. Por cierto, Salazar tampoco publicó ningún mensaje defendiendo a Andy. Por algo será.

SENTIDO MENSAJE

“Sabía que algún día llegaría este momento. Nunca me imaginé que tan pronto y repentino. Me dejas miles de recuerdos, de enseñanzas y un amor de madre inolvidable, siempre vivirás en mi corazón. ¡Descansa en paz Mamá!”. Con ese sentido mensaje MIGUEL ÁNGEL RIQUELME despidió en redes sociales a su madre, recibiendo la solidaridad de miles de personas, incluyendo a muchas figuras políticas de la oposición. El alcalde de Torreón goza del afecto y el respeto de muchísimas personas en todo Coahuila, y eso quedó de manifiesto ante los difíciles momentos por los que está pasando. Desde este espacio, también le hago llegar mis condolencias a Miguel. Que descanse en paz doña María de Lourdes Solís Morales.

ADIÓS A DOÑA SOCKY

En Saltillo, este domingo falleció en Saltillo doña Socky Villar de Moeller, distinguida y apreciada mujer saltillense, madre de nuestro amigo PEDRO MOELLER. El lunes será velada en San Pablo Apóstol a partir de las 10:30 am y ahí mismo se llevará a cabo la misa de cenizas a las 12:30 pm. Cuando me avisó de su deceso, Pedro utilizó una frase muy cierta: doña Socky no murió, dejó de vivir. Que en paz descanse.

SEGUNDA TEMPORADA

El próximo 24 de agosto, en el Teatro “Fernando Soler” de Saltillo, se llevará a cabo la presentación de la segunda serie de la temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica del Desierto que dirige el maestro NATANAEL ESPINOZA. La directora de relaciones públicas, VANESSA ESCOBEDO, ya está ultimando los detalles para el evento en el que se anunciarán los conciertos que formarán parte del cierre de la temporada. Mucho éxito, cómo siempre.

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