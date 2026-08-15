El Tunal celebra la segunda edición del Festival de la Discada

El Tunal.- La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, encabezó la ceremonia de premiación de la segunda edición del Festival de la Discada 2026, realizada en la Plaza Principal de El Tunal, donde se reconoció a los ganadores de las categorías de Discada, Salsa y Postre.

La alcaldesa estuvo acompañada por Mónica Ileana Silva Dávila, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas y directora de Turismo Sustentable en la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; así como por integrantes de la Asociación de Parrilleros de Coahuila, del Comité del Festival de la Discada El Tunal y de la OCV Saltillo.

Durante su mensaje, Ana Karen Sánchez Flores recordó el origen de este platillo, ligado al trabajo del campo y al ingenio de quienes utilizaron un disco de arado como comal para preparar sus alimentos. Con el tiempo, aquella práctica se convirtió en una tradición gastronómica que forma parte de la identidad del norte de México.

En la categoría de Discada, el primer lugar fue para Miller Grill Brothers; el segundo correspondió a Body’s y el tercero a Km 19.

En Salsa, el primer lugar fue para Familia Rangel; el segundo, para Explora Cocina; y el tercero, para El Disco de las García.

En Postre, Los Cochibroders obtuvieron el primer lugar; Familia Rangel, el segundo; y De Aquí Soy, el tercero.

Como parte del reconocimiento al primer lugar de la categoría principal, Miller Grill Brothers obtuvo el pase directo al siguiente concurso nacional en Múzquiz Coahuila y al concurso internacional que se celebrará en Cancún. Las fechas serán anunciadas próximamente por la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Con esta segunda edición, El Tunal fortalece su presencia como punto de encuentro para la gastronomía y las tradiciones del norte de México, proyectando el talento de sus participantes y la riqueza culinaria de Arteaga hacia nuevos escenarios. (El Heraldo de Saltillo)