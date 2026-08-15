IMSS de Reynosa mantiene pacientes en otros hospitales

Ciudad Victoria.- Aunque ya fue reparado el cable que provocó este viernes el corte de electricidad en el Hospital de Zona Número 15 del IMSS en Reynosa, pacientes que fueron evacuados durante la contingencia permanecen en otros hospitales.

De acuerdo con reportes de la Dirección del hospital a representantes sindicales y empresariales del Consejo Consultivo Delegacional en Reynosa, la contingencia fue superada técnicamente.

Sin embargo, como medida preventiva y mientras se verifica que el suministro eléctrico y el funcionamiento del hospital operen con normalidad, al menos la mitad de los pacientes trasladados al Hospital 270 y al Hospital Materno-Infantil continuarán recibiendo atención en esas unidades.

Los pacientes que se encuentran estables y no presentan cuadros clínicos críticos serán regresados a la Clínica 15 este sábado.

«Por ahora la mitad se regresará a la Clínica Número 15 y la mitad se quedará en el Hospital 270, a los hospitales donde fueron trasladados por algunas situaciones críticas de salud», señaló un consejero sindical que prefirió omitir su nombre.

El representante agregó que se mantienen atentos a la situación en el Seguro Social y precisó que la interrupción del suministro eléctrico en el Hospital de Zona Número 15 no fue ocasionada por una falla de la Comisión Federal de Electricidad.

La contingencia obligó ayer a trasladar a pacientes a otras unidades médicas mientras se realizaban las reparaciones necesarias para restablecer el servicio eléctrico del hospital. (AGENCIA REFORMA)