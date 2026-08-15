Invitan a vivir la Callejoneada y Cabalgata del Ramos Fest 2026

Ramos Arizpe convoca a familias de toda la Región Sureste a disfrutar de dos de sus eventos más tradicionales

Tradición, música y convivencia se harán presentes en el Ramos Fest 2026, donde el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invita a las familias del municipio y de toda la Región Sureste de Coahuila a participar en la tradicional Callejoneada y Cabalgata, dos de las actividades que buscan fortalecer la identidad y las costumbres de la ciudad.

Las actividades comenzarán el viernes 28 de agosto con la Callejoneada por el centro de Ramos Arizpe, a partir de las 7:00 de la tarde, en un ambiente de fiesta que reunirá a familias y visitantes.

Ese mismo día, desde las 5:00 de la tarde, la Plaza Principal será escenario de la Feria del Tamal y Pan de Pulque, además de la Coronación de la Reina. La jornada cerrará con la presentación de Tropicalísimo Apache, a partir de las 8:00 de la noche, en la Plaza de Armas frente a Presidencia Municipal.

Para el domingo 30 de agosto, la tradición continuará con la Cabalgata Ramos Arizpe 2026, que partirá desde la Congregación San Miguel y recorrerá parte del municipio, convocando a cabalgantes y familias de Ramos Arizpe y municipios vecinos.

Como parte de la Cabalgata habrá premios en rifa, entre ellos un remolque y cinco monturas. La inscripción tendrá un costo de 200 pesos, con derecho a rifa y box lunch, y de 300 pesos, incluyendo además camisa.

Al finalizar el recorrido, la celebración continuará en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde a partir de las 8:00 de la noche se presentará Salomón Robles y sus Legendarios, poniendo el cierre musical a las actividades dominicales.

Con la Callejoneada y la Cabalgata, el Ramos Fest 2026 busca convertirse nuevamente en un punto de encuentro para las familias y visitantes de la Región Sureste, promoviendo las tradiciones, gastronomía, música y el orgullo por las raíces de Ramos Arizpe.

Ramos Arizpe está listo para recibir a la Región Sureste y vivir un fin de semana de tradición, fiesta y convivencia familiar. (El Heraldo de Saltillo)