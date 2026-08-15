Concluyen más de 350 niñas y niños el Curso de Verano 2026

Impulsa Gobierno de Saltillo actividades deportivas, recreativas y formativas durante el periodo vacacional

Con la participación de más de 350 niñas y niños, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la clausura del Curso de Verano 2026 en el Biblioparque Sur, luego de 10 días de actividades deportivas, recreativas y formativas.

Durante la ceremonia se reconoció el entusiasmo y trabajo en equipo de quienes participaron en los diferentes talleres, además de premiar a los ganadores de los minitorneos de fútbol, básquetbol y tochito

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, destacó que para el alcalde Javier Díaz González es fundamental ofrecer espacios en los que niñas, niños y jóvenes puedan mantenerse activos, convivir y aprovechar de manera positiva su tiempo libre.

“El alcalde Javier Díaz González impulsa el deporte y pone a disposición de las familias los espacios con los que cuenta Saltillo para que nuestras niñas y niños se activen, convivan y aprendan a trabajar en equipo”, señaló Puentes Montes.

A lo largo del curso se realizaron actividades como manualidades, experimentos, baile, juegos tradicionales y diferentes disciplinas deportivas, además de talleres de sensibilización, primeros auxilios y cuidado del medio ambiente.

Las niñas y niños disfrutaron también de una demostración de la Unidad Canina K9, actividades acuáticas con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, cuentacuentos y el Maratón del Saber, entre otras dinámicas.

El director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, resaltó los beneficios que este tipo de actividades representan para el desarrollo de la niñez, al combinar aprendizaje, convivencia y activación física durante el periodo vacacional.

A nombre de quienes participaron en la edición 2026, José Miguel Saucedo Guerrero agradeció al alcalde Javier Díaz González y a quienes hicieron posible el curso por brindarles un espacio para aprender, practicar deporte, hacer nuevas amistades y disfrutar sus vacaciones.

El Curso de Verano se realiza desde 2011 y en esta edición contó con la colaboración de diferentes dependencias municipales y estatales para ofrecer actividades deportivas, culturales, recreativas, ambientales y de prevención.

En la clausura estuvieron presentes representantes de las diferentes áreas que participaron en el desarrollo del Curso de Verano 2026. (El Heraldo de Saltillo)