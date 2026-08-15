Retira en Saltillo 700 motocicletas por faltas administrativas en lo que va de este 2026

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificó la vigilancia sobre motociclistas que circulan sin placas, sin casco o a exceso de velocidad; además, ya son sometidos a pruebas de alcoholemia durante los operativos antialcohol

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ha retirado de circulación más de 700 motocicletas de enero al 15 de agosto de este 2026, debido a diversas faltas administrativas cometidas por sus conductores, principalmente por circular sin placas, sin casco o a exceso de velocidad.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que por instrucciones del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se mantienen y reforzaron los operativos de vigilancia dirigidos a motociclistas, al considerar que este sector se encuentra entre los más involucrados en accidentes viales.

Explicó que, además de las revisiones documentales y de seguridad, mediante el operativo radar se mantiene la vigilancia para detectar a quienes excedan los límites de velocidad, mientras que en los puntos de revisión antialcohol también se incorporó a los motociclistas a las pruebas de alcoholemia.

«También ha dado indicaciones para que en el antialcohol todos los motociclistas que pasan los dictaminen para saber si traen aliento alcohólico y, si se pasan de los niveles de alcohol, sean sancionados como cualquier conductor», señaló.

Garza Félix remarcó que anteriormente algunos motociclistas evitaban estos filtros al pasar por un costado de los puntos de revisión, situación que ya no ocurre, pues ya son sometidos al mismo procedimiento que cualquier otro conductor.

El objetivo, dijo, es prevenir accidentes y reducir los riesgos tanto para los propios motociclistas como para terceras personas, por lo que quienes rebasen los niveles permitidos de alcohol también son sancionados y, en su caso, se les retira la unidad.

En cuanto al procedimiento para recuperar una motocicleta asegurada, explicó que primero se levanta la infracción y posteriormente el propietario debe acudir a Control de Accidentes de Tránsito, regularizar su situación, obtener sus placas y cubrir las contribuciones correspondientes.

Después de pagar la multa, debe acudir al corralón con la liberación respectiva, además de cubrir el costo de la grúa para poder recuperar la motocicleta.

Destacó que la estrategia no se limita a las acciones de vigilancia, pues también se trabaja en la prevención mediante visitas a escuelas y universidades, particularmente planteles como Conalep, CBTis y Cobac, donde las motocicletas representan uno de los principales medios de transporte para los estudiantes.

En estos espacios se ofrecen pláticas para que los jóvenes conozcan el Reglamento de Tránsito, los límites de velocidad y las vías de preferencia, además de que se les exhorta a conducir con responsabilidad.

Aunado a ello, cada sábado se realizan capacitaciones para motociclistas en el Biblioparque Norte, donde se les instruye sobre el reglamento y se realizan ejercicios de conducción. En estas actividades participa también la Federación de Motociclistas, cuyos integrantes efectúan revisiones mecánicas de las unidades, principalmente de frenos y luces.

Garza Félix hizo un llamado especial a los padres de familia, al recordar que en Coahuila no se expiden licencias de conducir a menores de edad, por lo que pidió evitar que sus hijos utilicen motocicletas sin contar con los conocimientos y condiciones necesarias para hacerlo de manera segura.

«Si le van a dar una moto a sus hijos, pues primero que nos lo manden a nosotros para que se capaciten, que conozcan el reglamento de tránsito, los límites de velocidad, los sentidos de preferencia», expresó.

Finalmente, enfatizó que una motocicleta debe ser considerada como cualquier otro vehículo, por lo que sus conductores tienen derechos, pero también obligaciones que deben cumplir para contribuir a disminuir los accidentes viales en Saltillo. (OMAR SOTO)