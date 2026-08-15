General Cepeda encenderá sus brasas con gastronomía, vino y música dentro de festival

El Pueblo Mágico celebrará este domingo el festival «Brasas y Vino», que reunirá a 12 equipos de parrilleros, cinco viñedos, música en vivo, autos clásicos y actividades para toda la familia.

General Cepeda se prepara para recibir este domingo 16 de agosto a visitantes de distintos puntos de la Región Sureste de Coahuila con la celebración del festival gastronómico y cultural «Brasas y Vino», una jornada que combinará gastronomía, vinos regionales, música y actividades para toda la familia.

El encuentro se desarrollará a partir de la 1:00 de la tarde en la Plaza Independencia en la cabecera municipal, donde uno de los principales atractivos será el concurso gastronómico de brasas, que ya cuenta con 12 equipos registrados y en el que se pondrán a prueba las habilidades de los participantes en la preparación de cortes de cabrito, cordero, cerdo y res al carbón.

Durante la presentación oficial del festival, la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Verónica Ramos Rodríguez, informó que la competencia contará con una bolsa de 15 mil pesos en premios para los tres primeros lugares. El primer lugar se llevará un premio de 7 mil pesos, el segundo lugar 5 mil y el tercer lugar 3 mil, detalló la edil.

Además de reconocer a los mejores parrilleros, la competencia tendrá un incentivo adicional, pues Martha Elena Moncada Zertuche, subsecretaria de de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, adelantó que el equipo ganador será considerado para obtener un pase prioritario al certamen estatal «Champions del Grill».

La jornada también tendrá presencia vitivinícola con cinco viñedos de la región, cuyos representantes acudirán para exhibir y promocionar sus productos entre los visitantes, fortaleciendo con ello la oferta turística y gastronómica del Pueblo Mágico.

El programa contempla además presentaciones musicales de Barbaritos, el dueto Francisco y José e Impacto Sierreño, con una cartelera pensada para acompañar las actividades gastronómicas durante la tarde.

A la celebración se sumará una exhibición de autos clásicos, así como actividades dirigidas al público infantil, entre ellas el concurso «Crea tu Dino», con el que se busca incorporar a las familias y aprovechar también el atractivo paleontológico que distingue a General Cepeda.

Con esta celebración, el municipio busca fortalecer su promoción turística mediante la combinación de gastronomía regional, producción vitivinícola, cultura y entretenimiento, además de generar un espacio para que comerciantes y productores locales den a conocer sus productos.

La invitación está abierta principalmente a las familias de la Región Sureste de Coahuila, quienes podrán disfrutar de una jornada de convivencia en uno de los Pueblos Mágicos del estado.

«En el concurso de las Brasas participan cortes desde cabrito, cordero, el cerdo y cortes de res, acompañándonos siempre por los amigos de los viñedos de nuestro municipio, de la región, tenemos cinco viñedos que también van a estar ahí ese día», destacó Ramos Rodríguez. (OMAR SOTO)