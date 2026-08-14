Abre Ballet Profesional Coahuila audiciones para formar ejecutantes de danza clásica

La institución con sede en Saltillo abrió el registro para niñas y niños de 8 a 11 años interesados en cursar la carrera de Ejecutante Profesional de Danza Clásica, cuya duración es de ocho años y busca formar bailarinas y bailarines con preparación para integrarse a compañías locales, nacionales e internacionales.

El Ballet Profesional Coahuila, con sede en Saltillo, abrió su registro de audiciones para integrar a una nueva generación de estudiantes a la carrera de Ejecutante Profesional de Danza Clásica, dirigida a niñas y niños de entre 8 y 11 años que tengan inquietud por formarse profesionalmente en esta expresión artística.

Maribel Lugo, directora de la institución formativa, informó que las audiciones se llevarán a cabo del 17 al 29 de agosto de este 2026, por lo que invitó a las familias interesadas a solicitar una cita previa para que las y los aspirantes puedan participar en el proceso de admisión, al teléfono 844 203 2358. El Ballet Profesional Coahuila se encuentra ubicado en General Cepeda 367, en el Centro Histórico de Saltillo.

“Este lunes 17 de agosto iniciamos con las audiciones para el ingreso a la carrera de Ejecutante Profesional de Danza Clásica en Ballet Profesional Coahuila, como cada año abrimos las puertas a la nueva generación para ingresar a estudiar esta carrera que tiene duración de ocho años y en la cual formamos a bailarinas y bailarines de nivel profesional que estén preparados para desempeñarse como integrantes de compañías locales, nacionales e internacionales”, señaló.

Explicó que el examen de admisión está conformado por dos etapas, comenzando con una valoración de las condiciones físicas naturales de las y los aspirantes, mediante una prueba de aptitudes básicas corporales.

Precisó que esta primera evaluación está enfocada principalmente en características naturales que, en su mayoría, están determinadas genéticamente, por lo que no es necesario que las niñas y los niños tengan conocimientos previos de danza para presentarse a esta parte del proceso.

“El examen de admisión consiste en dos etapas, en la primera valoramos condiciones físicas naturales, es una prueba de aptitudes básicas corporales que, en su mayoría, son genéticamente determinadas, son de carácter natural, por lo tanto las y los estudiantes no necesitan tener conocimientos de danza de ningún tipo en esta valoración”, explicó.

Destacó que existe una diferencia entre practicar la danza de manera recreativa y buscar una formación profesional, pues en este último caso es necesario que los aspirantes cuenten con determinadas condiciones que les permitan desarrollar adecuadamente una carrera como ejecutantes.

“Enfatizo el nivel profesional porque hemos defendido que la danza es para todas y todos, que no requiere de estrictos lineamientos, siempre y cuando se ejecute de manera recreativa o amateur en un nivel profesional, pero cuando buscamos profesionalizar sí es necesario cumplir con ciertos requisitos y eso es lo que valoramos en este examen de admisión”, subrayó.

Una vez superada la primera etapa, las y los aspirantes pasarán a una evaluación más amplia, en la que, además de los aspectos físicos, serán valoradas distintas aptitudes artísticas y psicomotrices necesarias para la ejecución de la danza clásica.

Entre ellas se encuentran el sentido musical, ritmo, orientación espacio-temporal, proyección escénica, capacidad interpretativa y otros elementos de psicomotricidad, explicó la directora del Ballet Profesional Coahuila.

“Una vez que se aprueba, la segunda etapa es más amplia, valoramos, además de los aspectos físicos, algunos artísticos, musicales de sentido musical, ritmo, orientación espacio-temporal, proyección escénica, capacidad interpretativa y otros elementos de psicomotricidad que son importantes para un ejecutante de danza clásica”, indicó.

La carrera de Ejecutante Profesional de Danza Clásica tiene una duración de ocho años, período durante el cual las y los estudiantes reciben una formación especializada con miras a desarrollar las capacidades necesarias para desempeñarse profesionalmente en compañías de danza. (OMAR SOTO)