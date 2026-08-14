¡Arranca la Coahuila 1000 Desert Rally!

El gobernador Manolo Jiménez destaca la seguridad y la gran organización que tiene este gran evento insignia de la región Laguna

Torreón, Coahuila.- Luego de la tradicional cena rompehielos que presidieron el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, desde la Plaza Mayor de Torreón se dio el banderazo de salida de la gran Coahuila 1000 Desert Rally 2026, la carrera off road más segura en México.

“Desde Torreón, junto con nuestro amigo el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el gran equipo Canaco Laguna, arrancamos el gran evento de la Coahuila 1000, la carrera off road más segura de México. Qué gusto saludar a todas y todos los participantes; les deseo mucho éxito y que la pasen muy bien. Disfruten los hermosos paisajes de esta bendita tierra”, mencionó Manolo Jiménez.

En esta edición participan alrededor de 850 pilotos en sus dos modalidades: el Rally de Competencia, que es para pilotos especializados y que tendrá el trayecto Torreón- Saltillo -Monclova; y la Ruta Turística, para participantes que desean recorrer el estado disfrutando de sus paisajes, cultura y gastronomía, tendrá un recorrido por Torreón-Cuatro Ciénegas-Monclova.

La Coahuila 1000 2026 superó todas las expectativas, con un incremento del 55 por ciento en el número de participantes.

La premiación será el domingo en Monclova y se espera una derrama económica de 75 millones de pesos.

El gobernador Manolo Jiménez mencionó que el Coahuila 1000 es de los eventos turísticos más importantes de esta región y de Coahuila, y que es el evento insignia de la Laguna, en el que participan cientos de personas tanto de Coahuila como de otras partes de México y el mundo.

“Este tipo de eventos de talla nacional e internacional ponen a Torreón, a La Laguna y a Coahuila en el mapa positivo de una actividad que tiene mucho auge tanto en nuestro país como en otras partes del mundo”, señaló.

Destacó que el que se tengan las garantías de una carrera segura antes, durante y después de los recorridos es muy positivo, ya que es una carrera bien organizada, segura y cuidada, “eso es la Coahuila 1000”.

Jiménez Salinas invitó quienes gustan de este tipo de deporte a que vengan a vivir la experiencia de la Coahuila 1000, y felicitó al municipio de Torreón, a la Canaco y a todos los organizadores por esta gran carrera que ha ido evolucionando y mejorando en cada edición.

Agregó que los trayectos cuentan con el apoyo y vigilancia de helicópteros y con las acciones coordinadas de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

De la misma manera, el mandatario estatal recordó que vienen más eventos turísticos para Coahuila, primero, con la Gran Cabalgata Sabinas, que es el evento insignia de la Región Carbonífera; y que en octubre viene el Rodeo Saltillo, que es el evento insignia de la región Sureste.

Manolo Jiménez expresó que el mensaje que se ha mandado permanentemente en Coahuila es el del trabajo en equipo, donde la gran mayoría ponen en el punto de encuentro a sus municipios y a nuestro estado, y aseveró que la Coahuila 1000 es ejemplo de ello.

“Hoy sin duda, Coahuila es de los mejores estados de México para vivir”. (El Heraldo de Saltillo)