Compra en AMMA AC tu boleto para el festival Spooky Town y apoya a niñas y niños con enfermedad autoinmune

La presidenta de la asociación civil denominada Abraza con Amor (AMMA), Aída Barrera Enciso, dijo que esa agrupación benéfica ha iniciado la venta de boletos para la edición 2026 del festival denominado Spooky Town, al que cada otoño acuden miles de saltillenses, y que en este año de nueva cuenta ofrece la posibilidad de apoyar a las niñas y niños con enfermedad autoinmune.

En ese sentido, invitó a las y los saltillenses a adquirir en las oficinas de esa agrupación sus boletos para acudir a este tradicional evento, que tendrá lugar del 1 de octubre al 1 de noviembre y estará ubicado en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño a un costado de HEB San Patricio, al norte de esta capital.

Indicó que quienes decidan adquirir dichas entradas a través de la Fundación AMMA, podrán hacerlo a un precio especial a diferencia del precio regular y además podrán colaborar con el tratamiento de niños y adolescentes con enfermedades autoinmunes y reumáticas para que no suspendan su tratamiento.

Aída Barrera agradeció de antemano la solidaridad y la buena disposición de los organizadores de este evento para poner al alcance de las familias saltillenses estos boletos con un importante descuento, con el único objetivo de contribuir con la salud y el cuidado de estos pacientes.

Recordó que a la fecha son ya más de 70 niñas, niños y adolescentes los que reciben apoyo de AMMA AC con la entrega de medicamentos para tener una mejor calidad de vida y sobrellevar los síntomas de su enfermedad.

Indicó que a través de este tipo de iniciativas de empresas y asociaciones, es posible adquirir medicamento como Hidroxicloroquina, Predisona, Ácido Fólico, Azatioprina y Metotrexato, entre otras sustancias para reducir los efectos físicos y el dolor que sufren los pacientes con lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, y dermatomiosis, entre otras enfermedades autoinmunes.

Dijo que las personas interesadas en adquirir estos accesos podrán acudir a las oficinas de AMMA AC, ubicadas en la calle De las Azucenas número 286 de la colonia Valle de las Flores Infonavit. (ÁNGEL AGUILAR)