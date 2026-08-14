Accidente múltiple deja una persona sin vida en el Libramiento Norponiente

Una persona perdió la vida de manera trágica luego de quedar prensada en su automóvil durante un aparatoso accidente múltiple registrado la tarde de este viernes sobre el Libramiento Norponiente, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 40+600, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un automóvil compacto quedó atrapado entre dos unidades de transporte de carga, provocando que su conductor muriera prácticamente de manera instantánea.

Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia y autoridades se movilizaron hasta el lugar para atender la situación y confirmar el fallecimiento de la víctima. Debido a la magnitud del accidente, fue necesario cerrar completamente la circulación en ambos sentidos.

La zona fue custodiada mientras personal de las autoridades realizó las diligencias correspondientes, recabó evidencias y llevó a cabo el peritaje para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Una vez concluidas las investigaciones de campo, se procederá al retiro de los vehículos involucrados para poder reabrir la vialidad.

Las autoridades mantienen las indagatorias abiertas para determinar la mecánica del percance y deslindar las responsabilidades correspondientes.(El Heraldo de Saltillo)