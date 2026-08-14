Afirma Trump que declarará Ormuz territorio de EU

Washington DC, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump afirmó este viernes que podría declarar el Estrecho de Ormuz territorio estadounidense una vez que concluya la guerra con Irán, en una declaración sin precedentes sobre una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.

“Después de que acabemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado de forma muy contundente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos”, dijo Trump durante un discurso en el Centro David S. Mack para la Formación y la Inteligencia, en el condado de Nassau, Nueva York.

La declaración ocurre mientras Washington y Teherán mantienen una disputa abierta sobre quién controla actualmente el estratégico paso marítimo, que antes de la guerra transitaban más de 130 embarcaciones al día. (AGENCIA REFORMA)