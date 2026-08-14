EU ha revocado 175 mil visas a extranjeros

Washington DC, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado más de 175 mil visas a extranjeros como parte de un programa de revisión continua de los permisos migratorios, informó su portavoz, Tommy Pigott.

Durante su participación en el programa Breitbart News Daily, Pigott señaló que las cancelaciones obedecen principalmente a tres causas: incumplir las condiciones de la visa, violar la ley o representar una amenaza para la seguridad nacional.

De acuerdo con el funcionario, las actividades delictivas son el principal motivo de las revocaciones. Entre los delitos más comunes identificó conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresiones y robos.

Pigott destacó que las más de 175 mil visas revocadas representan un aumento frente a las aproximadamente 100 mil cancelaciones reportadas en diciembre.

“Esto muestra la necesidad” de mantener el programa de revisión continua, afirmó el portavoz, quien defendió la política como una medida para garantizar que los extranjeros con visa cumplan las leyes estadounidenses. (AGENCIA REFORMA)