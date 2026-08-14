Viaja Harfuch a Argentina a cumbre de la DEA

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum autorizó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viaje a Argentina para participar en una conferencia organizada por la DEA, luego de que inicialmente se opuso a su asistencia.

La mandataria informó que sometió la decisión a consideración del Gabinete de Seguridad, cuyos integrantes avalaron por unanimidad que el funcionario acudiera al encuentro internacional.

“De principio habíamos dicho que no, porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”, afirmó.

“(Después) todos fueron unánimes, votaron que fuera porque dijeron: es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México y que se está haciendo bien”.

García Harfuch asistirá a la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, IDEC por sus siglas en inglés, que se realizará del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires.

El encuentro es organizado por la DEA y el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina y reunirá a entre 400 y 600 altos mandos de corporaciones antidrogas y de seguridad de diversos países.

La conferencia, creada en 1983, abordará estrategias contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, así como el intercambio de información entre autoridades.

Su lema es “Justicia a través de la fuerza y la unidad”.

Este viernes, en la mañanera, Sheinbaum afirmó que Harfuch expondrá ante representantes de otros países los resultados de la estrategia de seguridad y la postura de México frente a Estados Unidos.

“Puede ir a mostrar los resultados de México y los resultados que mostramos aquí el martes, de disminución de homicidios, de disminución de delitos de alto impacto, la estrategia que estamos llevando, nuestra relación con Estados Unidos, que es coordinación sin subordinación”, expuso.

La presidenta sostuvo que la asistencia del secretario permitirá contrarrestar lo que calificó como noticias falsas sobre la situación de seguridad en México.

“Queremos que se conozca lo que se está haciendo en México y cómo nuestra relación es de defensa de la soberanía, de coordinación sin subordinación con Estados Unidos”, remarcó. (AGENCIA REFORMA)