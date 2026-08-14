Especialízate en la enseñanza y aprendizaje con la Maestría en Matemática Educativa de la UA de C

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), invita a profesores y profesoras de matemáticas de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como a profesionistas de áreas afines, a participar en el proceso de admisión de la Maestría en Matemática Educativa, Generación 2027-2028.

La Maestría tiene como objetivo formar profesionales con conocimientos sólidos sobre los procesos y problemáticas relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, además de desarrollar habilidades para el uso de herramientas innovadoras, con capacidad de actualización constante, sentido ético, visión global y compromiso con el desarrollo educativo en el campo de las matemáticas.

Entre las competencias que desarrollarán los estudiantes se encuentran el conocimiento de distintas corrientes sobre el aprendizaje humano y sus implicaciones en la enseñanza de las matemáticas; el diseño de estrategias y secuencias didácticas innovadoras; la identificación de errores, dificultades y obstáculos en la comprensión de conceptos matemáticos, así como el uso de tecnología para crear e implementar entornos innovadores de aprendizaje.

Los egresados serán capaces de diseñar proyectos de intervención en el aula para atender problemáticas específicas, comunicar los resultados y reflexionar sobre su práctica docente y vincularse con la comunidad; así como estar preparados para desempeñarse en la docencia, la investigación y actividades relacionadas con la administración educativa.

Los aspirantes deberán de cumplir con los siguientes requisitos: constancia de terminación de estudios de Licenciatura, título o acta de examen profesional, certificado de estudios de Licenciatura con un promedio mínimo de 8.0 o equivalente, cédula profesional, currículum vitae, carta de exposición de motivos, carta para participar en el proceso de admisión, presentar el examen general de conocimientos, aprobar el examen de conocimientos básicos de matemáticas, entregar un ensayo, entrevista con algún miembro de la Comisión de Admisiones, haber realizado el curso propedéutico y comprobante del nivel de inglés.

La recepción de solicitudes permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2026, a través del registro en línea https://forms.cloud.microsoft/r/4J86pqVk2G?origin=lprLink; se deberán enviar en formato PDF al correo elsarivera@uadec.edu.mx, una vez concluido el registro.

Posteriormente, el Curso Propedéutico se desarrollará en línea, de manera sincrónica, del 9 de noviembre al 4 de diciembre de 2026, con un costo de $2,000 pesos por aspirante; mientras que el Examen de Conocimientos Básicos de Matemáticas se realizará el 5 de diciembre de 2026, de 9:00 a 13:00 horas, en el Área de Posgrado de la FCFM.

El envío del ensayo y del comprobante de dominio básico del idioma inglés será el 7 de diciembre, mientras que las entrevistas se llevarán a cabo del 8 al 11 de diciembre y la publicación de resultados está programada para el 17 de diciembre de 2026, el inicio de cursos será en enero de 2027.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dra. Elsa Edith Rivera Rosales, coordinadora del Programa de Maestría, al correo elsarivera@uadec.edu.mx o al teléfono (844) 414 47 39 o acudir a la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, ubicada en el Edifico “A” de la Unidad Camporredondo, en Saltillo, Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)