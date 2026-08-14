Convoca UA de C a inscribirse al Taller de Guitarra

La Universidad Autónoma de Coahuila a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a jóvenes y adultos a inscribirse al taller de Guitara Acústica.

Las clases inician el 28 de agosto y se impartirán los viernes de 15:00 a 17:00 horas, la inscripción es de $400 pesos, el costo por mes de $600 pesos y para alumnos de la UA de C de $500.

Las inscripciones son en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo #211 a unos pasos de la Catedral de Saltillo, en el Centro Histórico, y para más información llamar al teléfono 844 410 97 05.

El tallerista Claudio Muñiz Motas es profesor y músico con una amplia trayectoria y vocación docente, su enfoque de enseñanza se caracteriza por ser claro, disciplinado y adaptable a personas de distintas edades y niveles.

En su práctica profesional, se enfoca en fortalecer la técnica, la interpretación y la comprensión musical, proporcionando a sus alumnos herramientas sólidas para su desarrollo artístico con responsabilidad, constancia y pasión por la música.

En su experiencia laboral destaca su labor en la Universidad Autónoma de Coahuila de 1988 a 2024, institución de la cual es jubilado, durante este periodo se desempeñó como Catedrático Artístico e integrante del Grupo Armónico como requinto y segunda voz, representando a la máxima casa de estudios durante 33 años en todo el estado de Coahuila, así como en varias regiones de México y en el extranjero, incluyendo San Antonio y Laredo, Texas, y Ciudad de México.

Posteriormente, de enero de 2019 a junio de 2022, ejerció como director de la Rondalla de la Universidad Tecnológica de Saltillo (UTS) Campus Derramadero, durante su dirección, lideró al grupo en los concursos estatales de rondallas tecnológicas, donde obtuvieron el primer lugar, lo que les permitió avanzar a la etapa regional, alcanzando nuevamente el primer lugar en la competencia. (AGENCIA REFORMA)