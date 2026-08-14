Pilotos encienden motores rumbo a la gran aventura por el desierto de Coahuila

Autoridades dan banderazo de salida del Coahuila 1000 ¡Vamos Seguros!

Torreón, Coahuila.- Con la presencia del alcalde Miguel Riquelme Solís, arrancó la mañana de este viernes el Coahuila 1000, rally carrera turística edición 2026 en el que participan pilotos nacionales y extranjeros, lo que genera una derrama económica de alrededor de 50 millones de pesos para el estado.

El presidente municipal se sumó como participante a la travesía por el desierto coahuilense, y destacó que es una actividad que disfruta realizar desde hace más de 10 años.

“El desierto de nuestro estado, de Coahuila es precioso, y es un atractivo para los pilotos y el turismo en general de México y de otros países. Además, este evento que es ya una tradición, se ha consolidado así por el ambiente sano, familiar, y de convivencia amena que provoca vivir la experiencia”, expresó el edil.

De igual forma, el alcalde resaltó las condiciones de seguridad que brinda el gobernador Manolo Jiménez a los 38 municipios, factor imprescindible para que los competidores y participantes emprendan la ruta turística y rally.

“Es algo que mueve a una sociedad como la nuestra, que se puedan hacer eventos de esta naturaleza con tranquilidad,y es algo que podemos presumir y que se percibe a nivel nacional y hacia el exterior por eso se ha ido incrementando la participación de pilotos”, externó.

Riquelme Solís reiteró que es un orgullo que vengan a Coahuila y que desde Torreón sientan una buena anfitrionía.

El banderazo de arranque de salida estuvo a cargo de autoridades de los tres órdenes de gobierno en la Plaza Mayor. (El Heraldo de Saltillo)