Miguel Riquelme prioriza la inclusión y la justicia social en sus programas de gobierno

Con oportunidades para todos ¡Vamos Seguros!

Torreón, Coahuila.- Con el objetivo de generar condiciones que contribuyan a la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los torreonenses, la mañana de este jueves el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó junto a la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria de DIF Torreón, 472 aparatos auditivos a 252 beneficiarios. El programa se ejecuta con una inversión de 3.4 millones de pesos.

El presidente municipal dijo que la entrega de apoyos sociales es una de las acciones más sensibles y gratificantes, y destacó que dará continuidad al programa “Ver y escuchar” que inició en la actual administración.

“La mano de la Administración Municipal va a seguir trabajando por la gente más vulnerable, por quienes más lo necesitan. Vamos a estar en conjunto con el DIF y Selina quien tiene todo mi apoyo, así como su equipo de trabajo porque han demostrado que tienen mucha sensibilidad y trato cercano con gente”, expresó el edil.

Riquelme Solís reiteró que el programa de entrega de aparatos auditivos tiene un objetivo claro: abrir oportunidades. Que poder escuchar mejor significa, dijo, aprender mejor, comunicarse, convivir con su familia y recuperar parte de la independencia y la calidad de vida que toda persona merece.

Por esta razón, resaltó, es la mejor inversión que un gobierno puede hacer. “Se pueden hacer obras, se puede dar mantenimiento a la ciudad, pero no hay mayor satisfacción que este tipo de encuentros con una sociedad como la nuestra. Detrás de cada apoyo sabemos que hay una historia, hay niñas, niños y familias que hicieron muchos esfuerzos para acceder a este tipo de atención y eso tiene un valor que va mucho más allá de cualquier cifra”, externó.

El alcalde agregó que este programa es un acto de justicia social y de profunda solidaridad, el cual debe ir más allá del discurso, y convertirse en acciones, programas, infraestructura, atención médica, acompañamiento y oportunidades para todos.

“Estoy convencido de que una ciudad es más fuerte cuando es más incluyente, cuando genera oportunidades para todos y cuando ve a cada persona con respeto sin importar su edad, su condición económica, o cualquier circunstancia que enfrente. Sigamos construyendo un Torreón donde ninguna limitación sea una barrera para salir adelante, un Torreón más solidario y más sensible, porque cuando ayudamos a una persona, ayudamos a una familia y fortalecemos a toda nuestra comunidad. Cuando unimos esfuerzos por las mejores causas no hay reto que Torreón no pueda superar, apoyando estas nobles causas, en Torreón “Vamos Seguros”

Por su parte, la presidenta honoraria de DIF Torreón, la señora Selina Bremer de Cepeda, destacó que este tipo de apoyos representan una diferencia importante en la comunicación, autonomía y calidad de vida de los beneficiarios. “El día de hoy, gracias al alcalde y a su administración, le devolvemos a estas personas la oportunidad de una mayor y mejor calidad de vida. Al mejorar la comunicación con su entorno y familia, se contribuye a su estado emocional, se disminuye la frustración, haciendo más vida social y mejorar su día a día al vivir con más autonomía”, expresó.

Estuvieron también el secretario de Desarrollo Regional en La Laguna, Hugo Dávila; Rosa María Díaz Venegas, regidora y presidenta de la comisión del DIF; Marlene Martínez Valdés, directora de DIF Torreón; y Sara Pereda, madre de beneficiario. (El Heraldo de Saltillo)