Lanza IEC convocatoria para integración de Comités Municipales Electorales

En Sesión Extraordinaria llevada a cabo este jueves 13 de agosto, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la emisión de la convocatoria para la selección y designación de las personas que integrarán los Comités Municipales Electorales, que se instalarán en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Los Comités Municipales Electorales estarán a cargo de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral en el que la ciudadanía coahuilense elegirá a las personas que integrarán los 38 Ayuntamientos en Coahuila.

Cada Comité estará compuesto por una Presidencia, una Secretaría y tres Consejerías Municipales Electorales, por lo que, en total se ofertarán 190 vacantes. Los órganos desconcentrados del IEC serán instalados en cada municipio de la entidad.

La convocatoria establece los requisitos, documentación, y etapas y criterios para el proceso de selección y designación de los cargos. Además, se considera la asignación de al menos 20 % de los puestos de cada Comité, a personas inscritas pertenecientes a algún grupo históricamente vulnerado que reúnan los requisitos legales, administrativos y perfil necesarios para el encargo.

La convocatoria podrá consultarse en la página web del IEC: www.iecoah.org.mx, con la finalidad de garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, además de la emisión del formato convencional, la Convocatoria también estará disponible en formato de lectura sencilla, en versión Braille, y en versión de audio.

El registro y carga de documentos estarán abiertos desde la aprobación de la convocatoria hasta el 22 de septiembre de 2026. La integración de los Comités Municipales Electorales deberá aprobarse por el Consejo General a más tardar el 31 de octubre del año en curso.

Por otro lado, fue aprobado el dictamen consolidado del Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de la Organización de Observadores Electorales “Una esperanza una vida”, A. C., correspondiente a la actividad desarrollada en el Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026.

Además, el Consejo General del IEC aprobó la modificación al dictamen general de evaluación al desempeño del personal de Servicio Profesional Electoral Nacional del ejercicio valorado 2025. (El Heraldo de Saltillo)