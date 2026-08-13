Científicos de Reino Unido crearán mini órganos humanos para probar medicamentos

“Un ratón no puede decirnos qué funciona” señaló el jefe del proyecto

Londres, Inglaterra.- Científicos en Reino Unido cultivarán órganos humanos en miniatura y otros tejidos a partir de células de pacientes del Servicio Nacional de Salud (NHS) para mejorar las pruebas de medicamentos y reducir el uso de animales en el desarrollo farmacéutico, informó The Guardian.

Durante décadas, probar la seguridad y eficacia de un nuevo medicamento antes de que llegue a un paciente humano ha dependido en gran medida de modelos animales: ratones, ratas y otras especies criadas para representar al cuerpo humano. Un nuevo proyecto de 20 millones de libras con sede en Cambridge apuesta a que un sustituto muy diferente funcionará mejor: órganos humanos en miniatura, cultivados en el laboratorio a partir de células de pacientes reales del NHS.

Los investigadores usarán estos tejidos, conocidos como organoides, para estudiar cómo varían las enfermedades entre pacientes e identificar qué tratamientos podrían ser más adecuados para distintas personas. El plan busca alejarse del uso tradicional de animales como modelos de enfermedad.

“Va a tener un gran impacto en la cantidad de animales utilizados y en la forma en que desarrollamos nuevos medicamentos en el futuro”, declaró Matthias Zilbauer, profesor clínico en el Instituto de Células Madre de Cambridge. El medio añadió que históricamente más del 90 por ciento de los fármacos que superan pruebas en animales luego fracasan en ensayos en humanos. (El Heraldo de Saltillo)

https://theconversation.com/los-organoides-organos-humanos-en-miniatura-para-estudiar-enfermedades-180516