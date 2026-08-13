Joven muere tras ser arrollado por el tren en Saltillo

Ángel Adrián “N”, de 26 años, perdió la vida la mañana de este jueves luego de ser arrollado y decapitado por una locomotora mientras se encontraba sobre las vías ferroviarias ubicadas entre las colonias Nueva Jerusalén y Valle Verde, en Saltillo.

De acuerdo con testigos, tras percatarse del accidente solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911. Minutos después, paramédicos acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que el joven ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Saltillo, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencias para establecer cómo ocurrió el fatal accidente.

Vecinos del sector entregaron a las autoridades imágenes captadas por una cámara de seguridad, en las que presuntamente se observa al joven caminando sobre las vías desde alrededor de las 5:00 de la mañana.

La locomotora era conducida por José Gerardo “N”, quien manifestó ante las autoridades que no logró percatarse de la presencia del joven y, por ello, no pudo evitar el impacto.

Hasta el momento, las autoridades investigan las circunstancias exactas del hecho y no se ha establecido si Ángel Adrián ingresó voluntariamente a las vías con la intención de atentar contra su vida o si, por alguna circunstancia, no advirtió la proximidad de la pesada unidad.

Una vez concluidas las diligencias ministeriales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y los estudios correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)