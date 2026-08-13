Exige Marcelo Torres al IMSS garantizar guarderías antes de sustituir las que ya operan

Ciudad de México.- Ante el riesgo de que miles de familias enfrenten problemas para acceder al servicio de guardería a partir de 2027, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño anunció que presentará un punto de acuerdo para exigir al IMSS garantizar la continuidad del servicio durante la transición hacia los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

“Que construyan nuevos centros y mejoren el servicio. Lo que no pueden hacer es retirar primero los lugares que ya existen y después preguntarse dónde van a dejar a sus hijos miles de madres y padres trabajadores”, señaló.

Torres Cofiño destacó la situación de La Laguna, donde se ha reportado la operación de alrededor de 22 guarderías de prestación indirecta entre Torreón y San Pedro, que representarían atención para más de 5 mil 500 niñas y niños. Sumando unidades de Gómez Palacio y Lerdo, el universo regional podría superar los 7 mil 500 espacios.

El legislador advirtió que el problema golpeará especialmente a las mujeres trabajadoras.

“Pensemos en una madre que deja a su hijo de dos años en la guardería para ir a trabajar. Si en enero le dicen que ya no puede llevarlo y el nuevo centro todavía no funciona, ¿qué hace al día siguiente?, ¿falta al trabajo?, ¿paga una guardería que quizá no puede pagar?, ¿o renuncia? Para el gobierno puede ser un contrato que termina; para una familia puede significar perder su ingreso.”

Aclaró que su propuesta no pretende proteger negocios privados ni impedir la construcción de los CECI, sino garantizar que ningún espacio necesario desaparezca antes de contar con capacidad equivalente funcionando.

“Una obra anunciada no cuida a un niño. Un CECI en construcción tampoco. Primero debe existir el nuevo lugar, equipado, con personal y funcionando; después puede hacerse la sustitución.”

Mediante el punto de acuerdo, Torres solicitará al IMSS informar cuántas guarderías tienen contratos que concluyen en 2026, cuántos menores atienden y cuántos CECI estarán realmente operando para sustituir esos lugares, además de un diagnóstico específico para Coahuila, Durango y la Comarca Lagunera.

También planteará que las guarderías de prestación indirecta que cumplan con las normas de seguridad, calidad y operación puedan continuar temporalmente cuando sean necesarias para evitar que las familias pierdan el servicio.

“No pedimos contratos eternos. Si una guardería incumple, que se actúe. Lo que exigimos es que ningún niño se quede sin atención y ninguna madre tenga que elegir entre cuidar a su hijo o conservar su trabajo.”

Finalmente, Marcelo Torres sostuvo que todavía existe tiempo para evitar el problema:

“La solución es de sentido común: primero tengan funcionando el nuevo espacio y después retiren el anterior. Con los niños no se experimenta, con las madres trabajadoras no se improvisa y con el sustento de las familias no se juega. Primero están las familias”. (El Heraldo de Saltillo)