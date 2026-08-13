Repatrian a 36 mexicanos desde Colombia tras terremoto

Ciudad de México.- El Gobierno de México repatrió la madrugada de este jueves a 36 connacionales que se encontraban en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo en Colombia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los repatriados llegaron durante la madrugada del jueves procedentes del Aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira, Colombia, en una aeronave C-130 Hércules del Ejército mexicano.

La dependencia indicó que los 36 connacionales que se encontraban en ese país estaban en “condiciones de vulnerabilidad” tras las afectaciones del sismo sucedido el pasado 10 de agosto.

“Todas las personas mexicanas repatriadas estuvieron acompañadas por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se encuentran a salvo y en buen estado de salud.

“El grupo de personas mexicanas aterrizó a las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de uno de los aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que partieron ayer (miércoles) por la mañana con ayuda humanitaria para el país sudamericano”, informó la Cancillería.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, agradeció a la Cancillería colombiana por todas las facilidades brindadas para concretar con éxito el retorno de nuestras y nuestros connacionales.

La Embajada de México en Colombia brinda asistencia a los connacionales que aún se encuentran en territorio colombiano para facilitar su salida del país, a través de la gestión con distintas aerolíneas comerciales, así como el apoyo en la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales.

El Gobierno de México puso a disposición de quienes requieran asistencia u orientación consular el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Colombia: +57 313 878 6028. (AGENCIA REFORMA)