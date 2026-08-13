Detienen en Estados Unidos a Octavio “N” por agresión a recepcionista de hotel en Santa Fe

A finales de junio, se hizo viral un video que mostraba agresiones verbales y físicas de un sujeto contra una recepcionista en un hotel de Santa Fe en CDMX.

California, Estados Unidos.- El hombre señalado como probable responsable de agredir física y verbalmente a una recepcionista de un hotel en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, fue localizado y detenido en San Diego, California, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) intercambiara información con autoridades de Estados Unidos.

La Fiscalía informó que se trata de Octavio “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado de los hechos ocurridos el pasado 29 de junio al interior del establecimiento.

De acuerdo con la investigación, ese día el hombre habría agredido física y verbalmente a la trabajadora. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble y posteriormente las imágenes fueron difundidas públicamente, generando indignación debido a la violencia ejercida contra la mujer.

Hasta que un mes después, la Fiscalía de CDMX dio noticias de su detención en San Diego, California en Estados Unidos. Todo gracias a la publicación de una ficha roja de Interpol para buscar a Octavio “N”.

La Fiscalía de CDMX explicó que “mantuvo un intercambio directo de información con autoridades estadounidenses y solicitó la generación de alertas migratorias que dieron lugar a la identificación del investigado”.

Por lo pronto el sujeto está bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, mientras que la Fiscalía está a la espera de que avance el proceso para que a nivel Federal se pida su deportación a México. (El Heraldo de Saltillo)