Líneas prepago no registradas serán suspendidas; buscan combatir extorsiones

Ciudad de México.- Tras asegurar que más del 80 por ciento de las amenazas de extorsión se realiza por teléfono, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la suspensión de las líneas de prepago que no sean registradas y afirmó que la medida permitirá combatir ese delito y los fraudes.

La mandataria sostuvo que, cuando se denuncia una extorsión, las autoridades suelen enfrentar dificultades para identificar al usuario del número desde el que se realizó la llamada, pues los chips de prepago pueden adquirirse sin quedar asociados a una persona.

“Uno de los problemas que tenemos en algunas entidades de la República es la extorsión. Extorsión, pues, es un delincuente, un conjunto de delincuentes que quiere obtener dinero a partir de una amenaza. Muchas de estas amenazas vienen por teléfono, es más del 80 por ciento”, sostuvo.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones iniciará este sábado la suspensión temporal de las líneas de prepago con terminación 0 que no hayan sido vinculadas a una identidad.

El procedimiento continuará de forma escalonada, conforme al último dígito de cada número, hasta el 31 de diciembre.

Los usuarios deberán asociar sus líneas de prepago o recarga a una CURP ante la compañía telefónica.

Este jueves, Sheinbaum aseguró que los usuarios conservarán el número y podrán recuperar el servicio después de completar el registro.

“Solamente con registrarte, pues recuperas la línea”, afirmó.

También recordó que las líneas de pospago no deben realizar un nuevo trámite, porque ya se vincularon con la identidad de su titular al contratar el plan.

La presidenta señaló que las empresas telefónicas resguardarán los datos de los usuarios y que el Gobierno sólo podrá solicitar información sobre la identidad asociada a una línea mediante requerimiento judicial, dentro de una investigación.

“Si están registrados los chips, bueno, pues vamos a tener menos fraudes, menos extorsión. Ese es el objetivo del registro, no tiene ningún otro interés”, aseguró. (AGENCIA REFORMA)