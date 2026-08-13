Unen esfuerzos GM y Gobierno por las familias de Ramos Arizpe

Donación de unidad eléctrica fortalece atención social

Con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe recibió de General Motors de México una unidad Chevrolet BrightDrop 600, cien por ciento eléctrica, que será destinada al DIF Ramos Arizpe para fortalecer las brigadas y acciones de atención social que se llevan directamente a las colonias y comunidades.

Durante la donación, se destacó que la unión de esfuerzos, es resultado de la coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, General Motors de México y el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, junto con el DIF local.

En el Complejo automotriz de General Motors Ramos Arizpe, el gobernador Manolo Jiménez señaló la importancia que la empresa ha tenido en la transformación económica de Coahuila durante los últimos 45 años y señaló que la coordinación entre gobierno, sociedad e iniciativa privada ha sido fundamental para generar mejores oportunidades para las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino indicó que la nueva unidad tendrá una función social y será incorporada al trabajo que diariamente se realiza para acercar servicios a quienes los necesitan.

“Esta unidad se va a sumar al trabajo diario en nuestras colonias, principalmente a través de las brigadas, estará al servicio de los ramosarizpenses. Queremos seguir construyendo un municipio moderno, competitivo y responsable, donde el crecimiento también vaya acompañado del cuidado del medio ambiente”, expresó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, mencionó que contar con esta nueva herramienta permitirá fortalecer la capacidad de atención y acercar los programas del organismo a más sectores de la población.

Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México, sostuvo que trabajar en conjunto con Los Gobiernos Estatal y Municipal siempre es importante para la empresa, dado que fortalece su compromiso con la comunidad.

Las unidades son vehículos cien por ciento eléctricos y pueden adaptarse para distintas funciones de atención, entre ellas módulos itinerantes de servicios, oficinas y unidades móviles. (ACONTECER)