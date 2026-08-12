Piden unir corazones por Ethan; requiere ventilador para dejar el hospital

Después de pasar sus primeros 11 meses de vida entre hospitalizaciones, cirugías y tratamientos, el pequeño Ethan mantiene una lucha constante por su salud. Existe la posibilidad de que pueda continuar su recuperación junto a su familia, pero para lograrlo necesita un ventilador especializado cuyo costo ronda los 300 mil pesos.

Desde su nacimiento, Ethan ha enfrentado un complicado panorama médico luego de presentar hipoxia. A partir de entonces ha requerido atención permanente y diversos procedimientos, entre ellos una traqueostomía, resecciones intestinales y gastrostomía, además de superar infecciones graves que han prolongado su estancia hospitalaria.

Actualmente, el pequeño permanece en el Hospital Materno Infantil en Saltillo y su condición se reporta estable. Sin embargo, para que pueda dejar el hospital y recibir los cuidados necesarios en su hogar requiere un ventilador Astral 150, equipo que le proporcionaría el soporte respiratorio indispensable para permanecer cerca de sus seres queridos.

“Lo que más queremos como padres es tenerlo finalmente en casa. Ha sido casi un año muy difícil, pero Ethan nos ha demostrado todos los días las ganas que tiene de seguir adelante. Ahora necesitamos de la solidaridad de las personas para conseguir este equipo que es fundamental para él”, expresó Juan Solís, padre del menor.

El ventilador tiene un costo aproximado de 300 mil pesos, cantidad que representa un desafío económico considerable para la familia. Por esta razón, sus padres emprendieron una campaña de recaudación con la esperanza de que donativos de cualquier cantidad permitan avanzar hasta alcanzar la meta.

“Ethan es un guerrero de la vida. Ha pasado por operaciones, infecciones y momentos muy complicados, pero sigue luchando. Cada peso que alguien pueda aportar y cada persona que comparta su historia nos acerca un poco más a la posibilidad de llevarlo a casa”, señaló el padre de familia.

La familia destacó que no solamente las aportaciones económicas pueden marcar una diferencia. Compartir la campaña en redes sociales también representa una forma importante de colaboración, ya que permite que la

historia del pequeño llegue a más personas, organizaciones o instituciones que pudieran contribuir con la adquisición del aparato.

Las personas interesadas en sumarse a la causa pueden realizar su aportación a la cuenta de BBVA a nombre de Juan Solís, cuyos datos bancarios aparecen en la imagen oficial difundida por la propia familia. Cada donativo, sin importar la cantidad, contribuirá a reunir los recursos necesarios para adquirir el ventilador Astral 150 y acercar a Ethan a la posibilidad de finalmente continuar su lucha desde casa. (EDUARDO SERNA).