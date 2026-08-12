Gestionan apoyo de empresas para obras de mejoramiento de la Casa de la Cultura de Saltillo

La titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC), Esther Quintana Salinas, anunció que ante el notable deterioro que presenta la Casa de la Cultura de Saltillo, próximamente esa dependencia pondrá en marcha obras de rehabilitación en espacio emblemático ubicado en la zona centro de esta capital, donde se imparten cursos y talleres en diferentes disciplinas y manifestaciones culturales.

Señaló que debido a los severos recortes presupuestales que el Gobierno Federal aplicó al rubro de cultura en todos los estados de la república, se buscará la colaboración del empresariado coahuilense para la puesta en marcha de estas obras de mejoramiento, tal como se hace en estos momentos con el Centro Cultural Santa Anita, también en Saltillo, donde dijo, ya son evidentes los cambios que presenta este recinto luego de la rehabilitación a la que fue sometido gracias a este mismo esquema de participación.

Aseguró que en lo que refiere al rescate de estos espacios hay fórmulas que se pueden adecuar y funcionan y eso es precisamente lo que ha estado haciendo la secretaría a través de estas gestiones.

“Tenemos el caso de Santa Anita, ahí vamos muy bien, yo creo que llevamos un avance de más del 50 por ciento, ahí no hay patronato, por lo que recurrimos a la empresa privada que ha colaborado con nosotros y muy pronto van a ver los resultados. Es un esquema que tiene que ser ya institucional porque representa el binomio perfecto: iniciativa privada y gobierno sumados en proyectos que nos beneficien a todos”, expuso Esther Quintana.

“Tenemos en puerta lo que es la Casa de la Cultura ubicada en la calle Hidalgo, tiene un deterioro importante, por ejemplo, los dinteles de las ventanas se están cayendo y no es cualquier material el que se les puede meter, tiene que estar de acuerdo a la construcción original del edificio, quisiéramos que todo se pudiera hacer rápido, desafortunadamente no es posible, pero seguimos trabajando en ello”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)