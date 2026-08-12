Ricardo Hernández Contreras
Falleció el 10 de agosto del 2026 a la edad de 17 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este miércoles en un Panteón de la Localidad
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María Del Carmen Saldaña Pinales
Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 55 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
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Héctor Eduardo Galindo Galindo
Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 77 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 17:00 hrs
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Jorge Armando Zarzosa Flores
Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 72 años
Velación de Cenizas en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Claudia Galindo Balderas
Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 50 años
Velación en capilla Oratorio Sur B
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia San Martin a las 15:00 hrs
Inhumación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Mauricio Uriel Monsiváiz Cardona
Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 25 años
Traslado este miércoles para sui Velación e Inhumación al Ej. Puerto México Galeana N.L
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Alicia Valdez Flores
Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 68 años
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Gilberta Ramírez Galván
Falleció el 12 de agosto a la edad de 80 años
Traslado para su Velación e Inhumación al Ej. San Jerónimo, Melchor Ocampo, Zacatecas
María Rodríguez Moreno
Falleció el 12 de agosto a la edad de 67 años
Traslado para su Velación e Inhumación al Ej. Tepetate
S.L.P
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Jemima Gutiérrez Moreno
Falleció el 12 de agosto a la edad de 31 años
Traslado para su Velación e Inhumación al Ej. San Martin De Las Vacas, Saltillo