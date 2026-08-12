Ricardo Hernández Contreras

Falleció el 10 de agosto del 2026 a la edad de 17 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este miércoles en un Panteón de la Localidad

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María Del Carmen Saldaña Pinales

Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 55 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

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Héctor Eduardo Galindo Galindo

Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 77 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 17:00 hrs

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Jorge Armando Zarzosa Flores

Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 72 años

Velación de Cenizas en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Claudia Galindo Balderas

Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 50 años

Velación en capilla Oratorio Sur B

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia San Martin a las 15:00 hrs

Inhumación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Mauricio Uriel Monsiváiz Cardona

Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 25 años

Traslado este miércoles para sui Velación e Inhumación al Ej. Puerto México Galeana N.L

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Alicia Valdez Flores

Falleció el 11 de agosto del 2026 a la edad de 68 años

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Gilberta Ramírez Galván

Falleció el 12 de agosto a la edad de 80 años

Traslado para su Velación e Inhumación al Ej. San Jerónimo, Melchor Ocampo, Zacatecas

María Rodríguez Moreno

Falleció el 12 de agosto a la edad de 67 años

Traslado para su Velación e Inhumación al Ej. Tepetate

S.L.P

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Jemima Gutiérrez Moreno

Falleció el 12 de agosto a la edad de 31 años

Traslado para su Velación e Inhumación al Ej. San Martin De Las Vacas, Saltillo