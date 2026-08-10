Juana González Uvalle

Falleció el 10 de Agosto del 2026 a la edad de 69 años

Cremación en el panteón Jardines del Santo cristo

Andrés Salinas Martínez

Falleció el 09 de Agosto del 2026 a la edad de 56 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad

Carlos De León González

Falleció el 10 de Agosto del 2026 a la edad de 84 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 14:00 hrs de este martes

Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo