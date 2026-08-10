Juana González Uvalle
Falleció el 10 de Agosto del 2026 a la edad de 69 años
Cremación en el panteón Jardines del Santo cristo
Andrés Salinas Martínez
Falleció el 09 de Agosto del 2026 a la edad de 56 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad
Carlos De León González
Falleció el 10 de Agosto del 2026 a la edad de 84 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 14:00 hrs de este martes
Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo