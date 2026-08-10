viernes, agosto 14, 2026
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Juana González Uvalle                                         

Falleció el 10 de Agosto  del 2026 a la edad de 69 años

Cremación en el  panteón Jardines del Santo cristo

 

Andrés Salinas  Martínez

Falleció el 09 de Agosto  del 2026 a la edad de 56 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad

 

Carlos De León González

Falleció el 10 de  Agosto  del 2026 a la edad de 84 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 14:00 hrs de este martes

Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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