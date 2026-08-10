Preocupantes los lineamientos sobre derechos de audiencias: Gabriel Elizondo

Senadores del PRI fijarán su postura ante el debate que se ha generado a nivel nacional por los riesgos que implicarían para la libertad de expresión y la labor periodística

El senador coahuilense del PRI, Gabriel Elizondo Pérez, dijo que se reunirá a finales de este mes de agosto junto con los demás senadores de ese partido para trabajar en la postura oficial que presentarán ante la Cámara Alta respecto a los lineamientos generales sobre derechos de las audiencias en México, esto ante el debate que se ha generado a nivel nacional por los riesgos que implicarían estos últimos para la libertad de expresión y la labor periodística.

El legislador dijo que se trata de un tema que requiere de una especial revisión al interior tanto del Congreso de la Unión como por parte de los actores involucrados en este tema.

Calificó como preocupantes las implicaciones que estos lineamientos pudieran tener para la libertad de expresión en México, por lo que en ese sentido, los senadores del PRI seguirán haciendo lo que les corresponde para evitar que se afecte este derecho.

“Ha sido un debate en las últimas semanas en la sesión permanente toda vez que se trata de un tema muy álgido, en los próximos días tendremos una reunión con los trece senadores del PRI para poder presentar nuestra postura oficial, en los próximos días daremos a conocer los demás detalles, pero siempre cuenten que estamos del lado de la gente, del lado de las y los ciudadanos y del lado de que a nuestra gente le vaya siempre mejor”, dijo el senador.

“La última semana de agosto estaremos en la Ciudad de México, todavía no sabemos muy bien el día, pero estaremos preparándonos con todo para el primero de septiembre, que es la primer sesión ordinaria en este período, que como lo comenté estamos preparando las iniciativas de esta agenda legislativa para llegar desde el primer día con el trabajo que hemos estado haciendo desde que rendí protesta y desde el cual con mucho orgullo estamos representando a Coahuila en el Senado”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)