Seguirá el trafical en Monterrey; gobernador dice que en dos años resuelve el problema, pero él se va en 2027

Monterrey, N.L.- A poco más de un año de que acabe su sexenio, el gobernador de Nuevo León Samuel García aseguró que podría tomar uno o dos años más el bajar el tráfico vehicular en el área metropolitana de Monterrey durante las horas pico.

Tras participar en el «Foro: Horarios escalonados y la estrategia de movilidad integral», realizado en el Salón Polivalente del Tec de Monterrey, el mandatario afirmó que hay unas 300 empresas que ya participan en el programa de horarios escalonados, lo que ayuda a la movilidad.

Además, dijo que buscan aplanar la hora pico con la incorporación de 4 mil camiones, el uso del carpool, la implementación de mil 300 escuelas de tiempo completo y la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

«Si hoy Nuevo León dice: Ahora el tema es el tráfico y nos metemos todos de lleno, en un año o dos podemos llegar a 40 por ciento (uso de transporte), y le das la vuelta completamente a la tendencia. De haber perdido menos 20 puntos, vamos a subir más 20», prometió García, citado en un comunicado.

Sin embargo, de acuerdo con los contratos de ambas Líneas del Metro, los trabajos físicos serían concluidos hasta el 20 de julio del 2028, es decir hasta el próximo sexenio.

En el evento estuvo presente Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, quien señaló que con el Plan Integral de Movilidad, buscan minimizar los tiempos de traslado y reducir el impacto ambiental que genera el incremento diario de viajes.

El titular de Movilidad señaló que la propuesta de los horarios escalonados en el trabajo permitirán la distribución modal, y continuar revirtiendo la tendencia a la baja del uso del servicio urbano que pasó del 18 al 30 por ciento en la gestión actual.

En el foro también participó el Secretario de Educación estatal, Juan Paura, quien presentó las bases para el Programa de Movilidad y Transporte Escolar en Escuelas de Educación Básica, como parte de las acciones para agilizar la movilidad escolar. (Agencia Reforma)