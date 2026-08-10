Alistan Medio Ambiente e IMPLAN creación de más espacios “pet friendly” en colonias de Saltillo

El titular de la Dirección de Medio Ambiente de Saltillo, Emmanuel Olache Valdés, dijo que esa dependencia junto con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), lleva a cabo un diagnóstico en diferentes espacios públicos de esta capital, los cuales han sido intervenidos a través del programa Activa tu Parque, con el objeto de crear en ellos más espacios “pet friendly” que sean aprovechados para la convivencia entre personas y animales de compañía.

Dijo que a través de este diagnóstico se busca conocer entre otros datos el número de propietarios de animales de compañía, así como la cantidad de estos últimos que existen en los sectores donde se ubican estos espacios públicos y los hábitos de convivencia que mantienen estos propietarios con los seres sintientes.

Indicó que entre los lugares donde pudieran darse estos tiros de precisión para creación de más espacios para la convivencia entre las personas y sus mascotas están los Biblioparques Norte y Sur, además de otras plazas públicas en las que el programa Activa tu Parque se ha implementado con buenos resultados.

“La idea es que a través del IMPLAN, mediante el programa de Activa tu Parque buscar los sitios con muy buena planeación y organización de estudios del área donde se crea que existen mayor número de mascotas y mayor número de paseantes o de personas con sus animales de compañía para hacer esto con tiros de precisión en los lugares donde más se requiera”, señaló.

“Ahorita el procedimiento es el análisis y la búsqueda de estos lugares donde se considere que pudieran ser las mejores opciones y poder hacerlos pet friendly, como pudieran ser los Biblioparques Norte y Sur, todo este tipo de beneficios que se pudieran abrir, pero también analizando que haya una buena relación entre los deportistas, los ciudadanos que van a otras actividades y los mismos propietarios de mascotas”, agregó.

Destacó que hay que buscar cuál de estos sitios cuenta con instalaciones correctas, toda vez que para el cuidado de una mascota se debe contar con un buen espacio, un lugar seguro para que los seres sintientes no abandonen las instalaciones y corran algún riesgo, además de analizar muy bien los lugares que tengan la mejor infraestructura para hacer la inversión necesaria.

De igual manera, dijo que también se está trabajando en un proyecto para que a través de los Centros Comunitarios se impartan también a los dueños de mascotas pláticas de adiestramiento con especialistas, incluyendo personal del agrupamiento K9 de la Policía Municipal, para mejorar el comportamiento de sus animales de compañía dentro y fuera del hogar. (ÁNGEL AGUILAR)