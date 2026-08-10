Sigue Ramos Arizpe con trabajos de bacheo en colonias y vialidades

Mejoran sectores habitacionales, comerciales e industriales para elevar las condiciones de circulación

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa con trabajos de bacheo y reparación de la carpeta asfáltica en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones que buscan atender los puntos que presentan mayor deterioro y mejorar las condiciones de tránsito cotidiano.

Durante julio y los primeros días de agosto, las cuadrillas municipales han trabajado en vialidades de sectores habitacionales, comerciales e industriales, atendiendo desde afectaciones puntuales hasta tramos que requieren una reparación de mayor superficie.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas labores forman parte del trabajo cotidiano que debe realizarse en una ciudad con constante movilidad de trabajadores, estudiantes, familias y transporte de carga.

“Una calle en mejores condiciones hace diferencia todos los días para quien va a trabajar, lleva a sus hijos a la escuela o simplemente regresa a casa. Por eso estamos atendiendo tanto las colonias como las vialidades de mayor circulación y la zona industrial; queremos que el trabajo se note y responda a las necesidades de nuestra gente”, expresó.

La dirección de Bacheo y Vialidad reportó intervenciones en Las Haciendas, Guanajuato de Arriba, Manantiales, El Cactus, Santa Fe, El Mirador, Manantiales del Valle, Torremolinos, Nuevo Ramos y Valle de los Pinos, además de trabajos en la Zona Industrial de Ramos Arizpe, particularmente en el sector de MABE.

Las labores comprenden la atención de baches y zonas deterioradas de diferentes dimensiones, mediante colocación y compactación de material asfáltico. De acuerdo con el registro fotográfico de los trabajos, las cuadrillas han intervenido tanto calles interiores como cruces y vialidades con circulación de vehículos particulares, transporte de personal y unidades de carga.

El Gobierno Municipal continuará recorriendo diferentes sectores para detectar puntos que requieran intervención y atender los reportes relacionados con el estado de las vialidades. (ACONTECER)