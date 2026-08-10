Coahuila refuerza estrategia binacional de seguridad

Entrega el gobernador Manolo Jiménez un cuartel militar en el ejido La Linda y se construye un cuartel para la Guardia Nacional en el ejido Venustiano Carranza, ambos en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Como parte del trabajo continuo de seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad binacional en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, entregó el cuartel militar ubicado en el ejido La Linda, además de supervisar la construcción de lo que será el cuartel para la Guardia Nacional en el ejido Venustiano Carranza; ambos en el municipio de Acuña.

«En equipo con la Fuerzas Armadas seguimos fortaleciendo la estrategia de seguridad binacional en la frontera de Coahuila. Hoy entregamos el cuartel del Ejército Mexicano en La Linda y supervisamos la construcción del nuevo Cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido Carranza. Y así como estos, hemos construido en dos años 16 más por todo el Estado. Seguimos blindado Coahuila, el estado más seguro de México», señaló el gobernador.

Agregó que en el ejido La Linda y en ejido Venustiano Carranza se refuerza la seguridad en los límites de Coahuila y Texas, cerca también de los límites con Chihuahua.

«Esto es parte de un gran plan de blindaje y de fortalecimiento de la seguridad y de la vigilancia en la frontera de Coahuila para, en equipo con el Gobierno de Texas, el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México, seguir fortaleciendo la seguridad en nuestra frontera”, mencionó.

En total, en estas dos obras de infraestructura de seguridad se invierten más de 27 millones de pesos.

Jiménez Salinas recordó que se han invertido una gran cantidad de recursos en infraestructura de seguridad en los 500 kilómetros de frontera, en donde, además de estos dos cuarteles, se construyó el cuartel para el Ejército Mexicano en Boquillas del Carmen y el cuartel para la Policía Estatal en el ejido Morelos.

Comentó que aunado a estos dos cuarteles que visitó el día de hoy, sobre la carretera La Ribereña se han construido dos puntos de revisión del Ejército; el cuartel de Santa Mónica, en Villa Unión; el cuartel para la Policía Estatal, en el ejido Morelos, en Acuña; el arco de seguridad en Hidalgo, en los límites con Nuevo León; para, de esta manera, blindar el norte de Coahuila.

Manolo Jiménez destacó además toda la inversión que se ha realizado en el tema de seguridad en la región Norte de Coahuila, en obras de infraestructura, patrullas cámaras de video inteligencia, etcétera.

“Esto se suma a todo lo que hemos hecho en todas las regiones en materia de seguridad, con lo que seguimos trabajando en equipo blindando Coahuila”, señaló.

El gobernador destacó que en su administración se han entregado o están en proceso de construcción 18 cuarteles: nueve de ellos estatales; seis militares; dos para la Marina; y uno para la Guardia Nacional. Al igual que cinco arcos de seguridad carreteros.

Además de la edificación de un Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la Región Centro Desierto.

Toda esta infraestructura ubicada en lugares estratégicos de nuestra entidad para fortalecer el blindaje con la presencia de más elementos de seguridad en todas las regiones.

Mencionó que la voluntad, la coordinación y el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno ha sido la clave para mantener los excelentes indicadores en la materia con los que hoy cuenta Coahuila.

“Somos el segundo estado más seguro de México, y tres de las cinco ciudades más seguras del país están en Coahuila: Piedras Negras, Saltillo y Torreón”, señaló.

Jiménez Salinas reiteró su voluntad y compromiso de trabajo coordinado con el Gobierno de los Estados Unidos, con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, los municipios, las fiscalías, la ciudadanía, la sociedad civil organizada y la iniciativa privada, para continuar brindando paz y tranquilidad a todas las familias de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)