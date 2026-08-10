Viven juventudes de Coahuila una gran fiesta deportiva con “La Rodada Más Vaquera”

Enrique Martínez y Morales destacó la importancia de generar espacios de convivencia, bienestar y activación física para las nuevas generaciones.

Con gran participación de jóvenes, familias y ciudadanía, se llevó a cabo con éxito la segunda edición de la Rodada por la Juventud 2026, “La Rodada Más Vaquera”, organizada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, encabezada por Enrique Martínez y Morales, y el Titular Iván Terashima del ICOJUVE, como parte de las actividades de Agosto de Gigantes, Mes de la Juventud.

El secretario Enrique Martínez y Morales destacó que este tipo de actividades forman parte de la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar espacios de convivencia, activación física, prevención y bienestar para las juventudes, promoviendo alternativas saludables para el uso del tiempo libre y el aprovechamiento positivo de los espacios públicos.

Durante la jornada, jóvenes, familias, instituciones educativas, colectivos y ciudadanía disfrutaron de un recorrido completamente recreativo y no competitivo, en el que participaron en bicicleta, patines, patineta, scooter, caminando y corriendo, demostrando que la actividad física puede disfrutarse de diferentes maneras y estar al alcance de todas y todos.

Con el concepto “La Rodada Más Vaquera”, esta segunda edición tuvo un toque especial de identidad coahuilense, con participantes que lucieron sombreros, paliacates, botas y diferentes atuendos vaqueros. La jornada también contó con música en vivo, brunch, activación física, dinámicas, ambientación temática y diferentes sorpresas que hicieron de este encuentro una experiencia de convivencia y celebración.

Martínez y Morales, señaló que la Rodada forma parte de una agenda integral de actividades que durante Agosto de Gigantes acerca a las juventudes acciones deportivas, culturales, artísticas, de salud, prevención, emprendimiento y participación en las diferentes regiones del estado, fortaleciendo entornos positivos y comunidades más unidas.

Con una mañana llena de energía, convivencia y espíritu vaquero, “La Rodada Más Vaquera” concluyó con éxito, dejando de manifiesto la gran respuesta de las juventudes y las familias de la Región Sureste a las actividades impulsadas por el Gobierno de Coahuila para celebrar y acompañar a las nuevas generaciones. (El Heraldo de Saltillo)