‘Alito’ Moreno presenta denuncia en Estados Unidos contra 3 consejeros del INE

Washington DC, Estados Unidos.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó este lunes 10 de agosto una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de una medida del organismo que le impide referirse a Morena como “narcopartido”.

Los señalados son Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, integrantes del Consejo General del INE. Con base en la ‘Global Magnitsky Human Rights Accountability Act’, una ley estadounidense que permite imponer sanciones económicas y restricciones migratorias a personas señaladas por violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción.

En su mensaje, el senador y dirigente priista hizo referencia a un caso previo como precedente de la aplicación de dicha ley:

En julio de 2025, Estados Unidos sancionó al juez brasileño Alexandre de Moraes.

De acuerdo con lo señalado por Moreno, entre los motivos citados por las autoridades estadounidenses estuvo la represión a la libertad de expresión y la persecución a opositores políticos.

Moreno indicó que a Alexandre de Moraes también le fue revocada la visa.

Esta información corresponde a la versión expuesta por el propio Alejandro Moreno y no ha sido contrastada de forma independiente en esta nota con fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos.

Moreno señaló que la denuncia ante el Departamento de Estado no será la única acción legal emprendida. De acuerdo con su comunicado, el PRI ya impugnó la decisión del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y adelantó que presentará denuncias adicionales ante:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU)

La Organización de los Estados Americanos (OEA)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)

“No nos van a callar, vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a México”, escribió y concluyó su mensaje con la advertencia política, “van a caer, tiempo al tiempo” señaló el político priista.

El dirigente priista calificó al órgano electoral mexicano como sometido al gobierno en turno, afirmando que sus decisiones afectan directamente a la oposición. Moreno también dirigió señalamientos contra integrantes de Morena, a quienes vinculó con el crimen organizado, sin presentar en su mensaje evidencia documental que sustente dicha acusación.

Cabe precisar que estos señalamientos corresponden a declaraciones políticas de Alejandro Moreno y no constituyen una acusación con validez jurídica confirmada, por lo que se atribuyen directamente a su autor. (El Heraldo de Saltillo)