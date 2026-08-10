Aranceles de China a la nuez pecana de México y EU ponen en alerta a productores de Coahuila

Se impondrán gravámenes de carácter antidumping provisionales de hasta el 51.6 % para las empresas mexicanas y del 54.3 % para las estadounidenses.

Pekín, China.- Este lunes 10 de agosto, China anunció la aplicación de aranceles a las importaciones de nuez pecana provenientes de México y Estados Unidos, como resultado de una investigación comercial iniciada en septiembre del año pasado.

Para las empresas mexicanas, los nuevos gravámenes van del 17.8 al 51.6 por ciento. En el caso de las empresas estadounidenses, el arancel establecido alcanza el 54.3 por ciento.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio de China, la investigación determinó de manera preliminar que la nuez pecanera importada desde ambos países estaba ingresando al mercado chino a precios considerablemente bajos, situación que, según las autoridades de ese país, habría provocado un daño significativo a la industria nacional.

Las empresas mexicanas que participaron en la investigación obtuvieron tasas diferenciadas, que van desde el 17.8 hasta el 51.6 por ciento. En contraste, ninguna empresa estadounidense presentó información durante el procedimiento, por lo que las autoridades chinas establecieron para ellas un margen de dumping de 54.3 por ciento, conforme a la legislación de ese país.

El Ministerio de Comercio chino señaló que continuará con el procedimiento hasta llegar a una resolución definitiva y aseguró que la investigación se desarrollará bajo criterios de legalidad, objetividad e imparcialidad.

La decisión representa un nuevo elemento de presión para el comercio internacional de la nuez pecana y se da en un contexto de crecientes tensiones comerciales entre las principales economías del mundo.

Impacto local

La decisión de China representa un riesgo particularmente relevante para Coahuila, debido al peso que tiene la producción de nuez pecana dentro de su actividad agropecuaria. El estado se encuentra entre los principales productores de nuez de México y la Comarca Lagunera constituye una de las regiones productoras más importantes del país.

El principal efecto podría presentarse en los ingresos de productores, comercializadores y empresas empacadoras, debido a que un arancel de hasta 51.6 por ciento encarece considerablemente el producto mexicano en el mercado chino. Esto podría reducir la competitividad de la nuez coahuilense frente a otros proveedores y obligar a los exportadores a absorber parte del costo mediante menores precios de venta.

De concretarse una disminución de las exportaciones hacia China, podría generarse un exceso de oferta en el mercado nacional, presionando a la baja el precio que reciben los productores. Este escenario tendría repercusiones en toda la cadena productiva: desde los agricultores y trabajadores del campo hasta transportistas, empacadoras, comercializadoras y empresas dedicadas al procesamiento de la nuez.

El impacto económico sería especialmente relevante porque la nuez pecanera no representa únicamente una actividad agrícola, sino una fuente de ingresos y empleo para numerosas comunidades rurales. Además, México mantiene una posición destacada en el mercado internacional de este producto; China ha sido uno de los destinos relevantes para las exportaciones mexicanas, aunque Estados Unidos continúa siendo el principal mercado. Entre 2016 y 2020, China concentró alrededor del 14 por ciento de las exportaciones mexicanas de nuez pecana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura.

Ante este panorama, los productores y comercializadores de Coahuila podrían verse obligados a diversificar sus mercados de exportación, fortalecer la comercialización nacional y buscar nuevos destinos internacionales para reducir la dependencia de un solo mercado.

Por ahora, los aranceles son provisionales y el procedimiento antidumping continúa abierto. Por ello, el impacto definitivo sobre la economía coahuilense dependerá de la resolución final de China, de la duración de las medidas y de la capacidad de los productores mexicanos para mantener sus ventas en ese mercado o encontrar alternativas comerciales.

En un estado donde la actividad nogalera representa una importante fuente de derrama económica para el sector rural, la decisión de China constituye una señal de alerta que podría obligar a productores y autoridades a acelerar la diversificación de mercados, la generación de valor agregado y el fortalecimiento de la competitividad de la nuez pecana coahuilense. (El Heraldo de Saltillo)

https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/agricolas/es/article/view/1833/2864