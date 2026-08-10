Docentes de Psicología de la UA de C reciben capacitación sobre inclusión y discapacidad

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Dirección de Asuntos Académicos y la Facultad de Psicología Unidad Sureste y su Comité de Inclusión, por instrucción del rector Octavio Pimentel Martínez, promueven la capacitación “Trato digno y formas adecuadas de interacción con personas con discapacidad”, dirigida a las y los docentes de dicho plantel, ya que en este semestre recibirá a una alumna con discapacidad visual.

El jefe de Admisiones de la Dirección de Asuntos Académicos, Josué Lara y el director de la Facultad de Psicología, José González Tovar, comentaron que, el objetivo de este espacio de formación es contribuir a la eliminación de las barreras que pueden limitar la participación, el aprendizaje y la integración plena de los estudiantes con discapacidad, fortaleciendo una cultura universitaria basada en el respeto, la dignidad y la igualdad de oportunidades.

La capacitación se llevó a cabo el 7 de agosto de 2026 a los docentes de la Facultad de Psicología, la cual fue impartida por el Mtro. Erasmo Ramos Gil, fundador de AMEVER A.C., quien compartió conocimientos y experiencias orientados a favorecer una interacción respetuosa, empática y adecuada con las personas con discapacidad.

El director de la Facultad de Psicología, José González Tovar, dijo que el taller impartido al cuerpo docente comenzó con una fase de sensibilización enfocada en la empatía y la vivencia directa, esto mediante dinámicas participativas, como el uso de vendas en los ojos, por lo que, los profesores experimentaron de primera mano los desafíos cotidianos de desplazamiento, orientación e interacción que enfrentan las personas con discapacidad visual dentro del campus.

Además, comentó que, más allá del ejercicio práctico, la capacitación abordó la revisión conceptual de términos como inclusión, equidad y discapacidad, en acciones docentes concretas para romper prejuicios, lo que sentó las bases para aplicar ajustes entendidos como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias en la enseñanza que garantizan que el estudiante logre los mismos objetivos del plan de estudios que sus pares.

Agregó que, el plan de inclusión abarca la réplica del taller de sensibilización con los estudiantes de nuevo ingreso que serán compañeros de aula de la joven, asegurando así un ambiente de compañerismo, respeto y trato digno, cabe mencionar que, la Facultad de Psicología cuenta con antecedentes en la materia, al registrar la experiencia previa de una alumna con discapacidad visual que actualmente cursa el noveno semestre y está próxima a egresar.

Por su parte, el jefe de Admisiones, Josué Lara, explicó que, el acompañamiento institucional y la accesibilidad comienzan desde la etapa de selección e ingreso, pues al momento de llenar la solicitud de admisión, la aspirante notificó su condición en el cuestionario inicial, lo que permitió a la Dirección de Asuntos Académicos gestionar ante el Ceneval un examen de admisión elaborado íntegramente en sistema Braille, incluyendo tanto la prueba como la guía de estudio.

Por lo que, durante la jornada de aplicación, se le acondicionó un cubículo especial dentro de la Universidad con el fin de brindarle las condiciones óptimas, aislando los distractores auditivos del entorno y, asimismo, la estudiante contó con el respaldo de un familiar y la asesoría en sitio de un especialista en Braille enviado por el propio organismo evaluador para orientar el desarrollo del examen.

Comentó que, este tipo de capacitaciones se ampliarán a las demás escuelas, facultades, institutos y centros de investigación cuando vayan a tener un ingreso de algún estudiante con discapacidad visual. (El Heraldo de Saltillo)