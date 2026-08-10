Automovilista queda grave tras chocar contra barrera de contención en la Saltillo-Monterrey

Un aparatoso accidente registrado sobre la carretera Saltillo-Monterrey en Ramos Arizpe dejó a un automovilista gravemente lesionado, luego de que su vehículo terminara impactado contra una barrera metálica de contención.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes a la altura del kilómetro 34, en los carriles con dirección a Monterrey, donde circulaba Óscar Iván Amaya Valdez a bordo de un automóvil tipo MG3 color blanco.

De acuerdo a los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo y salió de su trayectoria hasta estrellarse contra la estructura de protección instalada a un costado de la carretera.

La fuerza del impacto provocó que Óscar Iván quedara inconsciente, situación que movilizó a paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes acudieron para auxiliarlo y estabilizarlo.

Tras valorar la gravedad de las lesiones, los cuerpos de emergencia ordenaron su traslado en código rojo al Hospital Universitario de Saltillo (HUS), donde quedó bajo atención médica especializada y su condición fue reportada como delicada.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron las diligencias correspondientes en el kilómetro 34, con el objetivo de establecer las causas del percance y coordinar las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada. (EDUARDO SERNA).