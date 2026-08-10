Abren inscripciones en el CECATI 184 de Saltillo para el ciclo escolar 2026-2027

El plantel ubicado en la Zona Centro ofrece capacitación práctica en nueve especialidades

Tras un período vacacional en su área administrativa, este lunes se abrieron las inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 184 de Saltillo, institución que ofrece cursos prácticos en nueve especialidades dirigidos a personas interesadas en adquirir nuevas habilidades para incorporarse al sector productivo, emprender un negocio o fortalecer sus conocimientos para la vida cotidiana.

Entre las opciones de capacitación que ofrece la institución que se ubica en Ateneo Fuente 1461, Zona Centro, se encuentran inglés, informática, asistencia ejecutiva, electrónica, mecánica, refrigeración y aire acondicionado, auxiliar en optometría, confección de prendas de vestir, así como estilismo y diseño de imagen.

Los cursos están diseñados con un enfoque práctico, con el propósito de que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades que puedan aplicar en el ámbito laboral o incluso utilizar para iniciar un emprendimiento.

Las inscripciones se llevan a cabo de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que el inicio de clases está programado para el próximo 31 de agosto de este 2026 y el 5 de septiembre para los cursos que se desarrollan los sábados.

Uno de los beneficios de concluir y aprobar la capacitación es la entrega de una constancia expedida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que acredita los conocimientos adquiridos durante el curso.

Para obtener mayor información sobre las especialidades, requisitos y proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse al teléfono 844 412 9394.

“Ya están aperturadas las inscripciones hasta el 31 de agosto, las clases oficialmente las iniciamos ese mismo día para los cursos de lunes a viernes, y para los cursos sabatinos el 5 de septiembre; tenemos algunas especialidades de alta demanda como es el caso de mecánica automotriz, de refrigeración y estilismo”, remarcó José Luis Sánchez Ledezma, director del plantel.

“Entre semana iniciamos las clases desde las 7 de la mañana y terminamos a las 9:30 de la noche, varía dependiendo la especialidad, y en los sabatinos tenemos de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde”, abundó. (OMAR SOTO)