El coahuilense Rubén Delgadillo se cuelga el bronce en Sóftbol en los JCC Santo Domingo 2026

El coahuilense Rubén Delgadillo Hernández conquistó la medalla de bronce dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la Selección Mexicana de Sóftbol.

El equipo mexicano se enfrentó a Panamá en el duelo por el tercer lugar, llevándose la victoria por 3-0; dos carreras en la alta del segundo rollo y una más en el séptimo, guiaron a la novena mexicana al podio.

En la ronda preliminar, México venció a Cuba 8-1, a Guatemala 7-0, y a Colombia 10-0; mientras que sus derrotas fueron ante Panamá por 6-5, Venezuela por 7-3, y República Dominicana por 10-0.

Con la medalla de bronce obtenida por Rubén Delgadillo se cerró la participación de atletas coahuilenses dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, siendo la primera escala rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Coahuila contó con una participación de 17 atletas en esta justa multidisciplinaria, siendo parte de 20 medallas para la delegación mexicana, de las cuales 10 fueron de oro, cuatro de plata, y seis de bronce, representando una actuación histórica para México. (El Heraldo de Saltillo)