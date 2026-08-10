Alistan segunda edición del Festival San Lorenzo

Se realizará del 28 al 30 de agosto en el Cañón de San Lorenzo, con actividades gratuitas para familias y visitantes como yoga, educación ambiental, senderismo, escalada y cine bajo las estrellas

Con el objetivo de fortalecer la conservación del Cañón de San Lorenzo y acercar a la comunidad a este espacio natural, del 28 al 30 de agosto de este 2026 se llevará a cabo la segunda edición del Festival San Lorenzo, que este año ampliará su programación de dos a tres días.

Brian Elihu Guzmán Garza, integrante de Conservación San Lorenzo Asociación Civil, destacó que el Festival contará con diferentes actividades dirigidas a familias, jóvenes, universidades, empresas y público en general, con el propósito de fomentar tanto la recreación como el conocimiento y cuidado del entorno natural.

“El Festival San Lorenzo es su segunda edición y se va a llevar a cabo en las fechas 28, 29 y 30 de agosto; el año pasado fueron nada más dos días, este año van a ser tres días con diferentes actividades que vamos a tener ahí en el Cañón”, señaló para El Heraldo de Saltillo.

Entre las actividades contempladas se encuentran activaciones de yoga, educación ambiental para niñas y niños, acercamiento con la comunidad, senderismo y un cine bajo las estrellas, que se realizará como parte del cierre de las actividades del sábado. Guzmán Garza explicó que el evento será totalmente gratuito, aunque los asistentes tendrán la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias que serán destinadas a las labores de conservación que realiza la asociación en el Cañón de San Lorenzo.

“La idea siempre va a ser seguir fortaleciendo la conservación de nuestro Cañón. Este evento será totalmente gratuito, no tiene ningún costo, pero estamos invitando a la gente que va a participar, que nos va a acompañar, a hacer alguna aportación que es totalmente voluntaria y obviamente será un donativo para nosotros seguir trabajando en nuestras labores de conservación”, comentó.

Las actividades comenzarán el viernes 28 de agosto alrededor de las 6 de la tarde, con la inauguración del Festival, y concluirán aproximadamente a las 9 de la noche. Para el sábado 29 se contempla una jornada de actividades de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que cerrará con el cine bajo las estrellas, mientras que el domingo 30 las actividades también comenzarán a las 8 de la mañana y concluirán alrededor de las 5 de la tarde. El programa contempla además la participación de diversas organizaciones y aliados, entre ellos el Museo de las Aves, el Museo del Desierto y Profauna, quienes colaborarán en las distintas actividades y pláticas relacionadas con la importancia ambiental de este espacio.

“La idea es que la comunidad, la gente, las familias participen de las diferentes actividades que tenemos durante el día, desde hacer un hike, conocer la importancia del Cañón en nuestras pláticas, porque también tendremos invitados especiales de diferentes asociaciones civiles que nos estarán apoyando con estas actividades”, explicó.

El entrevistado subrayó que uno de los principales objetivos es que los asistentes conozcan la relevancia ambiental del Cañón de San Lorenzo y comprendan la necesidad de conservarlo, particularmente por su importancia para la captación de agua y como parte de la Sierra de Zapalinamé. En este sentido, destacó que el Cañón de San Lorenzo comprende alrededor de 2 mil 500 hectáreas, además de representar un importante pulmón natural para Saltillo.

Finalmente, informó que durante esta semana comenzará la publicación oficial del programa detallado del Festival a través de las redes sociales de @sanlorenzo, en Facebook e Instagram, donde los interesados podrán conocer los horarios y actividades que se ofrecerán durante los tres días, para ir agendando las que sean más de su agrado.

“El mensaje principal es, primero, la recreación con las familias, con la comunidad, con los jóvenes, con las universidades, con las empresas; y segundo, la preservación de este espacio. Conocer la importancia, el por qué hay que cuidarlo, por qué hay que seguirlo preservando para que sigamos teniendo el agua que nos provee”, afirmó. (OMAR SOTO)