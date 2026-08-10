Ofrecen desde Saltillo taller virtual de tanatología para afrontar la pérdida de mascotas

El espacio gratuito, organizado por la regidora Amal Esper, será impartido por la psicóloga Luz Estrella García y comenzará el próximo 1 de septiembre de este 2026

Para brindar acompañamiento emocional a quienes atraviesan por el duelo derivado de la pérdida de una mascota, la regidora del Cabildo de Saltillo, Amal Esper Serur, organizó un taller virtual gratuito de tanatología, que estará a cargo de la psicóloga Luz Estrella García Cabello.

El taller busca ofrecer un espacio seguro para que las personas puedan expresar y comprender las emociones relacionadas con la muerte de un animal de compañía, reconociendo que este tipo de pérdida puede representar un proceso de duelo significativo para sus familias.

Bajo el mensaje “Te acompañamos en tu proceso”, la actividad pretende proporcionar herramientas que permitan a los participantes afrontar el dolor y avanzar en su proceso de sanación emocional.

El taller se desarrollará completamente en modalidad virtual y dará inicio el próximo 1 de septiembre de este 2026, por lo que las personas interesadas podrán participar desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse.

La actividad será gratuita y contará con cupo limitado, por lo que se hizo un llamado a quienes estén interesados en participar a realizar su inscripción con anticipación. Para solicitar información y registrarse, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al número 844 584 9635.

La iniciativa busca contribuir a visibilizar la importancia de atender emocionalmente el duelo por la pérdida de una mascota, así como generar espacios de acompañamiento para quienes enfrentan este proceso.

“Será tanatología específicamente para la pérdida de un ser sintiente, no necesariamente tiene que ser que ya haya fallecido sino para quienes tienen seres sintientes ya muy grandes o que tal vez están diagnosticados con alguna enfermedad”, detalló Amal Esper.

“Estará a cargo de una psicóloga que está muy preparada y muy capacitada en ese tema, las sesiones empiezan el primero de septiembre, son cinco sesiones de manera virtual con una duración aproximada de 45 minutos por sesión, se estarán haciendo de manera grupal y tenemos un cupo máximo de 15 personas pero en dado caso de que se lleguen a inscribir más, tenemos planeado abrir otros grupos, esto lo hacemos para que la atención sea de manera muy personalizada, es totalmente gratuito”, abundó. (OMAR SOTO)