Avanza Ramos Arizpe en solventación de observaciones de auditoría

La Contraloría Municipal de Ramos Arizpe mantiene en proceso de atención alrededor de 20 observaciones correspondientes a la auditoría del primero y segundo trimestre de 2025, mismas que deberán quedar solventadas durante septiembre y que, de acuerdo con la dependencia, están relacionadas principalmente con aspectos administrativos y aclaraciones sobre los procedimientos realizados.

Lilia Gabriela Muñoz García, contralora municipal, señaló que existe un avance importante en la integración de la documentación requerida, al tiempo que el Ayuntamiento se prepara para recibir a los auditores que comenzarán con la revisión correspondiente al segundo semestre de 2025.

“Tenemos alrededor de una veintena observaciones y estamos trabajando en ellas. La mayor parte tienen que ver con algunos detalles en cuanto a explicar la manera en la que se hicieron los procesos, pero en realidad toda la información está”, explicó.

La funcionaria descartó que entre las observaciones detectadas existan situaciones que representen alguna irregularidad de consideración para el municipio, al señalar que las diferentes áreas municipales han presentado la documentación necesaria para comprobar el ejercicio de los recursos.

“Nosotros lo único que hacemos es revisar, pero en realidad estamos detrás de cada departamento para que haga su trabajo, haga sus comprobaciones, ejecute de manera adecuada los recursos y que los proveedores realicen sus comprobaciones también. Entonces, ahí sí es andar nosotros detrás de todos y todos están cumpliendo”, manifestó.

Agregó que las plataformas de transparencia estatales y nacionales han incrementado la cantidad de información que solicitan a los municipios, por lo que cada dependencia debe mantener actualizados sus datos y procurar que estos coincidan con la documentación presentada durante las auditorías.

“Es parte de alimentar esas plataformas con toda la información que cada departamento nos da y va de la mano con las auditorías, porque no podemos declarar una cosa en un lado y luego hacer otra hacia el otro lado. Entonces todo va de la mano y todo va caminando bien”, puntualizó. (EDUARDO SERNA)